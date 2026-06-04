ミニマムグラマーなプロポーションで、グラビア界のトップをひた走ってきた天木じゅんさんがFLASH6月9・16日号に登場しました。



【写真】色気マシマシの30歳天木じゅんさん、露天風呂で豊満曲線美見せつけ

この夏でのグラビア卒業を表明した彼女。親友・永尾まりやさん撮影のグラビアを披露しています。親しい関係だからこそ引き出せる、柔らかい表情を捉えた写真の数々は必見です。



FLASH6月9・16日号には、沢口愛華さん、天野ちよさん、百田彩夏さん、愛染のえるさん、星野琴さん、八木仁愛さんらが登場しました。



【天木じゅんさんプロフィール】

あまきじゅん 30歳 1995年10月16日生まれ 兵庫県出身 T149・B95W59H93 2012年活動開始。2014年グラビアアイドルに初挑戦し、以後トップグラドルとして活躍。俳優、タレントとしても活動しながら2026年3月にグラビアアイドルとしての活動を卒業することを発表。最新情報は公式X（@jun_amaki）、公式Instagram（@ jun.amaki）