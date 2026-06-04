岡山市北区の通称・石山公園にある石碑と石柱が、公園の再整備に伴い、現在の場所から撤去されることになりました。

【写真を見る】「世界連邦宣言記念碑」が公園の再整備にともない撤去へ 詩人・永瀬清子さんの依頼で彫刻家・寺田武弘さんが制作した石柱は移設予定なし【岡山】

半世紀以上前に、平和を記念して設置されたものですが、撤去されたあとはどのようになるのでしょうか。

（喜多泰功記者）

「現在、公園の周辺はぐるりと取り囲まれていて、中に入ることができません。石碑の周辺には木が伐採されたあともあり、整備に向けて工事が進められていることが分かります」

岡山市民会館の跡地とともに再整備が進められている烏城公園石山地区、通称・石山公園です。



撤去されることになったのは「世界連邦宣言記念碑」と呼ばれるもので、1972年にこの場所に設置。岡山市などが世界平和の実現を願い1957年に行った世界連邦都市宣言の15周年を記念したものといいます。



設置から半世紀以上が経っていますが、今回の再整備で、安全面などを理由に現在の場所から撤去されることが分かりました。

（通行人）

「ずっと、ここにあったものなので、撤去されるとなると、ちょっと寂しい気がする。かっこいいので、あのまま残してほしいですね」

Q「やっぱり無くすというのは残念ですか」

「残念ですね。もったいないですね」

石碑を取り囲む石柱も…

黒い石碑を取り囲む石柱は、岡山を拠点に活躍した彫刻家の寺田武弘さんが制作。依頼したのは、世界連邦運動に参加していた、詩人の永瀬清子さんということです。

岡山市の方針では、石山公園のエリアの整備は、市民会館の跡地と一体として進められ、飲食や物販の店が入る複数の施設の建設などが検討されています。

今後はどうなる？

撤去される黒い石碑と石柱はその後、どうなるのか。岡山市の担当課は、黒い石碑は、再整備後の公園の別の場所に移すものの、石柱に関しては移設の予定はないと説明します。

（岡山市庭園都市推進課 三好浩三課長）

「高さも4メートルくらいあるような石柱が、公園利用者がいるところで将来的にですね、今は安全かもしれませんけど、

例えば10年、20年経ったときにそれが倒れかかってきたりとかすると、

とてもじゃないですけど、人の力で支え切れるようなものでもないので、

できるだけそういったものは、ちょっと公園の中から外しておきたい」

安全面などからも石碑と石柱が一緒になった今のままの姿では、残されない見通しです。



岡山市によりますと、この場所からの撤去の作業は今月中に行われるということです。