今週は台風6号、4日朝の雨と、天気に振り回された方も多いと思いますが、南シナ海で「台風のたまご」とも言われる熱帯低気圧が発生しました。

今後、県内に影響が及ぶ可能性が出てきました。気象予報士の解説です。

九州南部は台風6号が過ぎ去ったばかりですが、4日は梅雨前線の影響を受けて県本土付近で雨脚が強まりました。

ここ1時間の雨雲の様子です。まだこの時間も西の方に雨雲が繋がっています。

4日夜遅くにかけ、県本土付近で時間雨量30ミリから40ミリの激しい雨に注意してください。

4日の午後4時までの24時間雨量は溝辺で120.5ミリ、鹿児島で96.0ミリとまとまった雨になりました。

雲の様子と気圧配置図

雲の様子と気圧配置図です。台風6号は過ぎたばかりですが、台湾付近に台風のたまご＝熱帯低気圧があります。

今後北上し、7日（日曜日）に県内へ大雨をもたらす恐れがあります。台風へ発達するかどうかは、現時点ではまだ分かりません。

降水と風の予想

降水と風の予想です。コンピューターが計算したシミュレーションです。あくまで計算の一つで、変わる可能性もあります。

6日（土曜日）朝から、台風と同じ反時計回りに回転しながら北上していきます。

雨雲のエリアはゆっくりと北上し、7日（日曜日）の午後は県本土から種子屋久に強い雨雲がかかる予想です。まだ具体的な雨量は今は分かりません。

台風6号の後ですから、地盤が緩んでいます。今後の雨の降り方に注意が必要です。

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