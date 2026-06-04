秋田朝日放送

今週に入ってクマによる人身被害が相次いでいて、２日は秋田市の７０代の女性がクマに襲われて亡くなりました。

専門家はクマも神経質になる時期に入ったと話していて、クマが人を食べ物として認識した可能性を指摘します。

秋田市河辺和田でおととい近くに住む７３歳の女性の遺体が見つかり、その近くにいた体長およそ９５ｃｍのメスの成獣のクマ１頭が猟友会によって駆除されました。

女性は、自宅と畑の間ののり面で草刈りをしていたときにクマに襲われたとみられています。

２日午前８時すぎ、通報を受けた警察官が現場を確認すると、クマと女性は自宅から南西に１０ｍの場所にいました。

クマが駆除された午前９時４０分ごろ、女性の遺体は自宅から南西に４０ｍあり、およそ３０ｍクマによって引きずられたとみられます。

クマ研究の第一人者でもある山崎晃司さんは、クマが遺体を食べ物と認識した可能性を指摘します。

クマは自分が捕ったものを自分が安心して食事をとることができる場所に隠す習性があると話します。

今から１０年前に鹿角市十和田大湯でタケノコ採りで入った男女４人がクマに襲われ死亡した事故でも、その後の調査で、襲った人を隠したとみられる状況があったことがわかっています。

山崎さんも、「理由はわからない」としたうえで、襲ったクマを調査し共通点を探る必要があると話します。

福島市でも２日、４人がクマに襲われる被害が起きました。街でもクマが出没することが当然のことと考えなければならないと話します。

さらに６月はクマにとっても難しい時期だといいます。今年はブナも豊作の見込みで山崎さんは９月ごろからはクマの出没は収まり「去年のような状況にはならないのではないか」と話しています。