fav meの瀬乃まりんが6月1日、自身のInstagramを更新し、“うるうる泣き顔メイク”の解説動画を投稿した。

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5月14日のTikTok投稿時のメイクに注目が集まり、コメント欄にはメイク方法を尋ねる声が多数寄せられていた。これを受けて、今回「＼うるうる泣き顔メイク／ ポイントまとめてみたよ」とコメントを添え、解説動画を公開した。

まずはハイライトを塗布する工程からスタート。「メイクさんが教えてくれたんだけど、マジで小鼻が変わります」と紹介し、続けてチークを涙袋の下に重ね、目頭にもハイライトを入れていく。

さらに「シャドウを斜めに入れると、濡れ感がアップするから泣き顔に見えます」と解説しつつ、続けてグリッターを使用。黒目の下にもグリッターを仕込むことで“キュルキュル”な目元になると説明している。

ハイライトの入れ方についても「黒目の下に縦に入れることがめっちゃ大事」とポイントを伝授。鼻先のハイライトはやや上目に入れることでアップノーズに見せ、顎と唇にもハイライトを加えることでメイクを完成させている。

瀬乃は「この時は、ハイライトとチークが超重要だったからピックアップして作ってみたよ」と動画を振り返り、「またほかのメイクも解説したいな」と今後への意欲も示した。

コメントでは「メイクさすがすぎる、、かわいい」「美人さんがメイクすると、もう最強だよ」「まりんちゃん、かわいい！かわいい！」といった声が集まっている。

（文＝本 手）