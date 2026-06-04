生ドーナツ専門店「we♡donuts」がスイーツも食事も楽しめるドーナツ3種発売

サンパークが運営する生ドーナツ専門店「we♡donuts （We Love Donuts／ウィーラブドーナツ） 」より、2026年 第6弾となる期間限定の新メニューが登場。

「大阪ミックスジュースクリーム」「ポテトベーコントマト」「アボカドベーコントマト」を、6月1日より販売開始しました。

■メディアでも話題沸騰の“生ドーナツ”専門店が6月の新作発売

大阪名物をイメージした「大阪ミックスジュースクリーム」は、フルーツのまろやかな甘さと、なめらかなクリームがとろける一品。

さらに、食事としても楽しめる惣菜系ドーナツとして、「アボカドベーコントマト」「ポテトベーコントマト」もラインナップ。素材の組み合わせによる食感と味わいのバランスが魅力です。

シーンに合わせて選べる、この夏だけの特別なドーナツをぜひ、味わってみてはいかがでしょうか。

■商品詳細

・「大阪ミックスジュースクリーム」

・「ポテトベーコントマト」

・「アボカドベーコントマト」

販売開始：2026年6⽉1⽇

販売店舗：

‐ we♡donuts ×TAKAGI COFFEE ホワイティうめだ

‐ we♡donuts 自由が丘

‐ we♡donuts ×TAKAGI COFFEE 千里中央

‐ we♡donuts ×TAKAGI COFFEE 神楽坂

■ 「we♡donuts」の特徴

国内産小麦100％使用：国産素材へのこだわり

店内製造：新鮮でしっとりとした風味豊かなドーナツ

多様なシチュエーションで楽しめる：朝食、おやつ、プレゼント、自分へのご褒美など

「あなたの一日をちょっぴり幸せにするドーナツ」をコンセプトに、厳選された素材と国内産小麦を使用した生地を、店内で丁寧に仕上げています。

しっとりと風味豊かな「WeLoveDouts」の生ドーナツは、甘いものが食べたいときや手軽に食べられるものがほしいときはもちろん、子どもの誕生日やイベントのプレゼント、友人や家族へのお土産にもぴったり。

朝食やおやつに、仕事帰りや学校帰りに、デートやお出かけのお供に、良いことがあったときの自分へのご褒美や、いやなことがあったときのストレス解消にも最適です。

毎月限定フレーバーをリリースし、何度でも通いたくなるお店作りを目指しています。

◇店舗概要

【we♡donuts×TAKAGI COFFEE 千里中央】

住所：〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1丁目3-207 2F 南広場前 せんちゅうパル

アクセス：北大阪急行 千里中央駅徒歩0分 / 大阪モノレール千里中央駅 徒歩1分有料駐車場あり

営業時間：10:00〜21:00（売り切れ次第、終了）

定休日：無し

座席数：16席

【we♡donuts 自由が丘】

住所：〒152-0035 東京都目黒区自由ヶ丘1丁目3番13号8ビル1階

アクセス：東急東横線 東急大井町線 自由が丘駅徒歩4分

営業時間：10:00〜21:00（売り切れ次第、終了）

定休日：無し

座席数：18席

【we♡donuts×TAKAGI COFFEE ホワイティうめだ】

住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町梅田地下街5-6 ホワイティ梅田センターモール

アクセス：JR大阪駅から徒歩約5分、Osaka Metro梅田駅から徒歩約3分

営業時間：8:00〜22:00（8:00〜11:00はモーニングの提供あり）

定休日：無し（ホワイティうめだの定休日に準ずる）

座席数：35席

【we♡donuts×TAKAGI COFFEE 神楽坂】

住所：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂5丁目1-2 神楽坂TNヒルズ1F

アクセス：神楽坂駅 or 飯田橋駅

営業時間：10:00〜20:00（売り切れ次第、終了）

定休日：なし（不定休）

座席数：16席

公式 HP：https://welovedonut.com/

（エボル）