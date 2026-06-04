なんと最大6.5巻！ BAKE「ソフトクリーム スタンプラリー」キャンペーン開催

BAKEが運営する北海道生まれのチーズ菓子専門店 「BAKE CHEESE TART」は6月1日から9月14日までの期間限定で、4店舗限定で販売中の「ベイクTHEソフトクリーム」を対象とした「ソフトクリーム スタンプラリー」キャンペーンを開催します。

■いっぱい食べて1個プレゼントの特別企画を実施！

チーズ菓子専門店が本気でつくった、もうひとつの人気商品

「BAKE CHEESE TART」は、全国4店舗限定で販売する人気メニュー「ベイクTHEソフトクリーム」を対象とした、夏季限定のスタンプラリーキャンペーンを開催します。

同商品は、チーズ菓子専門店でありながら、毎年夏に人気を集める “知る人ぞ知る” 人気メニュー。空気の含有量を抑えた製法により、食べ応えのある高密度な “かため食感” が人気のソフトクリームです。

濃厚なミルク感がありながら、後味はさっぱり。熱ったカラダにすっと涼しさを届ける、6.5巻の大きさでも話題となったボリューム満点のソフトクリームを、この機会にぜひ楽しんではいかがでしょうか。

■【キャンペーン概要】

夏限定「ソフトクリーム スタンプラリー」

全国4店舗限定で販売する「ベイクTHEソフトクリーム」を、よりお得に楽しめる夏季限定企画として、「ソフトクリーム スタンプラリー」を開催。

期間中、対象商品を購入するごとにスタンプを1個押印。スタンプを5個集めた専用カードと引き換えで、特典として「ベイクTHEソフトクリーム Small（カップまたはコーン）」1個をプレゼントします。

＜企画名＞ソフトクリーム スタンプラリー

＜参加方法＞対象商品を購入ごとに、専用カードに店舗スタッフがスタンプを1個押印。スタンプを5個集めることで、特典と引き換えられます。

※1会計での押印数の上限はありません。

※購入点数ごとに、スタンプを付与します。

※専用カードは、対象店舗にて配布します。

＜対象商品＞

・ベイクTHEソフトクリーム（Regular：6.5巻）※カップ / コーン

・ベイクTHEソフトクリーム（Small：3.5巻）※カップ / コーン

・ベイクTHEソフトクリーム ダブルチーズ（3.5巻）※カップ限定

＜特典＞ 「ベイクTHEソフトクリーム Small（カップまたはコーン）」1個

＜実施期間＞2026年6月1日〜9月14日 ※専用カードがなくなり次第終了

＜特典引換期間＞2026年6月1日〜9月30日

＜対象店舗＞

・BAKE CHEESE TART JR大宮店

・BAKE CHEESE TART ららぽーと海老名店

・BAKE CHEESE TART ekie広島店

・BAKE the SHOP自由が丘店

（エボル）