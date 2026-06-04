“アフター万博”を楽しむ。夏季限定「冷やしGFしょうゆラーメン」を発売

ビーフンシェアNo.1※1のケンミン食品が運営する中国料理店「健民ダイニング」は6月1日から8月31日までの夏季限定で、「すだち香る 冷やしGFしょうゆラーメン」を提供しています。

同メニューは、同社が大阪・関西万博に出店した【GF RAMEN LAB】の中でも特に人気を集めた、「GFしょうゆラーメン」を夏仕様にアレンジしたもの。

万博で話題となり、約9万人※2が体験した味わいを神戸で再び楽しめる、“アフター万博グルメ”として展開します。

※1：通関統計ビーフン類2025年1〜12月シェア43.6％

※2：万博期間中の【GF RAMEN LAB大阪関西万博店】来場者数

■約9万人が体験した万博の味を、神戸で再び。

同社は2025年、大阪・関西万博にグルテンフリーラーメン専門店【GF RAMEN LAB】を出店し、国内外から訪れた多くのゲストに“新しいラーメン体験”を提供してきました。

期間中は約9万人のゲストが来店し、グルテンフリーでありながら本格的な味わいを楽しめるラーメンとして高い評価を獲得しました。

万博閉幕後も「万博で味わったおいしさを、もう一度楽しみたい」という声に応えたいという想いから、夏でも楽しめる“冷やしラーメン”として健民ダイニングで提供します。

■【商品の特徴】

●米粉中華麺と特製スープが生み出す、本格的な味わい

麵は、米粉の生地にかんすいを練り込むことで、中華麺ならではのコシと風味を実現。同社が開発したこだわりのグルテンフリー麺です。

スープには小麦を使わない「米醤油」を使用し、鰹や昆布の旨味、香味野菜の甘味を効かせた、どこか懐かしさを感じる奥深い味わいに仕上げました。夏でも楽しめる冷たいスープと、喉越しの良い麺が相性抜群の一杯です。

●食材へのこだわり

爽やかな香りと酸味が特徴の徳島県産すだちを贅沢に使用。トッピングの鶏ハムは兵庫県産淡路どりを使用しています。

●夏バテ対策を意識した一杯

すだちに含まれる「カリウム」が、夏場に気になりやすいむくみ対策に効果があると言われています。

また、トッピングの鶏ハムには、疲労回復成分「イミダペプチド」が含まれており、夏バテによる疲労回復をサポートすると言われています。

■【健民ダイニングの詳細】

●営業時間：

‐ ランチ 11:30〜14:30（ラストオーダー 14:00）

‐ ディナー 17:00〜21:00（ラストオーダー 20:00）

●定休日：毎週水曜日・木曜日

●場所：兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目1-1

●TEL：078-366-3039

◇同時発売夏季限定メニュー

●販売期間：6月1日〜8月31日

●夏季限定メニュー：

◆夏野菜と海鮮の冷ビーフン 1,800円

◆彩り夏野菜の麻辣炒飯 1,400円

◆車海老のニンニク蒸し 2,480円

◆神戸ポークの味噌炒め レタス包み 1,800円

◆明石蛸と季節野菜のガーリック炒め 2,000円

◆桃づくし杏仁豆腐 1,000円

◇健民ダイニング調理長 松本竜太氏

高校卒業後、大阪あべの辻調理師専門学校を卒業。四川料理の名店にて副料理長を務める。その後関西を中心に店舗運営をする広東料理の名店にて、新店舗のオープニング料理長を複数務める。2014年、ケンミン食品に入社し2016年に健民ダイニング2号店となる「健民ダイニング六本木※」のオープニング料理長を勤める。2021年より「健民ダイニング本店」で副料理長、2022年より料理長となる。2025年12月健民ダイニング30周年リニューアルを機に、世界にさきがけてグルテンフリー×中華に取り組む。

※ 2021年12月29日に閉店

●健民ダイニングURL：https://www.k-dining.jp/

（エボル）