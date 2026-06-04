Theoryで選ぶ父の日ギフト3選。“世界にひとつだけ”の特別なプレゼントも

もうすぐ父の日。日頃の感謝を伝える特別なギフトを贈りたいけれど、「何を選べばいいか分からない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

ニューヨーク発のファッションブランドTheoryでは、これからの季節に活躍する上質なサマーニットを展開中。今回は、父の日のプレゼントにおすすめしたいサマーニット3選をご紹介します。

■父の日に贈りたい。Theoryで選ぶサマーニット３選

◇1.カジュアルもビジネスシーンも。TPOを選ばないポロニット

装飾を抑えたシンプルなデザインが魅力のポロニット。ベーシックなレギュラーシルエットで、パンツを選ばず幅広いスタイリングにマッチします。

きちんと感がありながら堅苦しくなりすぎないため、休日はもちろん、ビジネスカジュアルにも活躍。シーンを問わず着られるので、どんなお父さんにも贈りやすい一着です。

「Light Bilen Soris Polo Sweater」26,400円（全8色）

◇さっと一枚着るだけで決まる。Tシャツ感覚のクルーネックニット

上品な素材感が際立つ、クルーネックタイプの半袖ニット。Tシャツのような気軽さがありながら、ニットならではの高級感と洗練された印象を演出します。

シンプルなデザインで着回しやすく、普段ラフなスタイルを好むお父さんにもおすすめ。いつものコーディネートをさりげなく格上げしてくれるアイテムです。

「Light Bilen Soris Tee」24,200円」（全11色）

◇リネンならではの軽やかな着心地のスキッパーニット

シンプルながらも上質な雰囲気を漂わせるスキッパーニット。飽きのこないベーシックなデザインで、長く愛用できる一着です。

ナチュラルな風合いを持つ天然素材と、光沢感や耐久性を兼ね備えた合繊素材をブレンド。リネンならではの軽やかな着心地を楽しみながら、ラフになりすぎない大人のスタイルをかなえてくれます。

「Pacific Linen 2 Brenan Polo Sweater」24,200円（全9色）

■青山店では刻印サービスのイベントを開催

また、Theory青山店をはじめ、GINZA SIX店、麻布台ヒルズ店、NEWoMan高輪店、グラングリーン大阪店、テラスモール湘南店、博多阪急店、サクラマチクマモト店の7店舗では、父の日ギフトを含む税込30,000円以上お買い上げの方にオリジナルレザーラゲージタグをプレゼントするイベントを実施中です（※）。

さらに、青山店では6月13日・14日の2日間限定で、レザーラゲージタグへの彫刻サービスも開催。名前やイニシャルを入れれば、世界にひとつだけの特別なギフトとして贈ることができます（※）。父の日ギフトはもちろん、自分用へのご褒美にもおすすめです。

今年の父の日は、Theoryの上質なサマーニットとともに、感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

（マイナビウーマン編集部）