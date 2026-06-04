ジェンダーフリーブランド「BUSHY PARK」と藤井萩花がコラボ。トランクスとロンパースを発売

ジェンダーフリーアンダーウェアブランド「BUSHY PARK」は6月12日、モデル・クリエイターの藤井萩花さんとコラボレーションしたコレクション”GIRL POWER”を発売します。

■パートナーとお揃いで着用できるトランクスと、リラックス感あるロンパース

BUSHY PARKは、日本人で初めて海外版『PLAY BOY』の表紙を飾った渡辺万美氏がオーナーを務める東京発のブランド。性別や固定観念の枠にとらわれず、下着を自分自身を肯定するためのファッションピースとして提案しています。

今回のコラボレーションは「女の子が持つ強さと自由さ」をテーマに制作されました。コラボのパートナーとなる藤井萩花さんは、独自の感性と芯のある表現で同世代の女性を中心に強い共感と支持を集める存在です。ブランドが持つジェンダーフリーで自由な視点と、藤井さんのナチュラルで強い存在感が重なり、アンダーウェアを見せることや身体を楽しむことをもっとポジティブに表現できるコレクションを目指しています。

展開するアイテムは2種類。「GIRL POWER TRUNKS」は、ジェンダーフリーで着用できるオリジナルトランクス。ユニセックスなシルエットに藤井さんの感性を融合させました。

「GIRL POWER ROMPERS」は、インナーやルームウェア、ファッションピースとして1枚でスタイリングが完成するロンパース。身体のラインを美しく見せつつ、リラックス感のあるシルエットに仕上げています。

■商品概要

商品名：GIRL POWER TRUNKS

Color：2 Colors

Price：6,600円

商品名：GIRL POWER ROMPERS

Color：2 Colors

Price：14,300円

（フォルサ）