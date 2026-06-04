Qoo10メガ割でゲットしたい。韓国コスメのVDL、清涼カラーがかわいい夏限定の企画セットを発売

エフエムジー＆ミッションは5月29日、韓国発のグローバルメイクアップブランドのVDLから、夏限定の企画セットおよび新色を、Qoo10公式ショップにて発売しました。

■リキッドタイプのチークに新色の4カラーも登場

企画セットは、4種類を展開しています。

「VDL カバーステイン パーフェクティング クッション ファンデーション 企画セット」では、本体とリフィル、セット限定品の「VDL ポア ブラー バーム」、専用パフがセットになっています。カラーは、A02、N01、N02から選べます。

「VDL カバーステイン パーフェクティング ファンデーション 企画セット」は、セット限定品となる「VDL クラウド セット パウダー」のペールブルーがセット。ファンデーションはN00、N01、N02から選べます。

新色での展開となる「VDL チークステイン ブラッシャー 企画セット」と「VDL チークステイン ブラッシャー＆ハイライター デュオ 企画セット」は、「VDL ベルベットパフ ミニ」がセットとなっています。

「VDL チークステイン リキッド ブラッシャー」からは「ローズ フォーム」、「オーツ アプリコット」、「ココア ムース」、「ポージー ヴェラ」の4色が追加となりました。

■商品概要

商品名：VDL カバーステイン パーフェクティング クッション ファンデーション 企画セット

価格：通常価格3,830円、メガ割価格2,884円

商品名：VDL カバーステイン パーフェクティング ファンデーション 企画セット

価格：通常価格3,630円、メガ割価格2,724円

商品名：VDL チークステイン ブラッシャー 企画セット

価格：通常価格2,310円、メガ割価格1,792円

商品名：VDL チークステイン ブラッシャー＆ハイライター デュオ 企画セット

価格：通常価格2,310円、メガ割価格1,792円

商品名：VDL チークステイン リキッド ブラッシャー

新色：05 ローズ フォーム、06 オーツ アプリコット、07 ココア ムース、08 ポージー ヴェラ

価格：通常価格1,980円、メガ割価格1,552円

（フォルサ）