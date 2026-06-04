あふれる気品をリボンで束ねて。RAVIJOURの新作ランジェリーコレクションが先行予約受付をスタート

ランジェリーブランドのRAVIJOURは5月28日より、「2026 COLLECTION」の先行予約を開始しました。

■蝶がふわりと羽をひらくブラなどが登場

夢幻の美しさをテーマとしている同コレクションでは、蝶がふわりと羽をひらくようなデザインの「エリュナ トリックリフト ブラ」や、静かに咲く花やリボンを表現した「ヴェルナ シンクアップ ブラ」を展開。

新作ランジェリーの先行予約購入で、10％ポイントを還元しています。

全国店舗での取り扱いは、6月5日よりスタートします。

■商品概要

コレクション名：2026 COLLECTION

商品名：エリュナ トリックリフト ブラ

価格：8,900円

カラー：ブラック／ネイビー／ブルー

商品名：エリュナ エンブロイダリー ショーツ・Tバック

価格：3,900円

カラー：ブラック／ネイビー／ブルー

商品名：エリュナ ストレッチレース ショーツ・Tバック

価格：3,900円

カラー：ブラック／ネイビー／ブルー

商品名：ヴェルナ シンクアップ ブラ

価格：8,900円

カラー：ブラック／ピンク／アイボリー

商品名：ヴェルナ エンブロイダリー ショーツ・Tバック

価格：3,900円

カラー：ブラック／ピンク／アイボリー

商品名：ヴェルナ ストレッチレース ショーツ・Tバック

価格：3,900円

カラー：ブラック／ピンク／アイボリー

新作一覧：https://bit.ly/43AhFo5

（フォルサ）