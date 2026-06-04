SUPER EIGHT、新曲「ダンダーラ」MV公開！コンセプトは「歌って！踊って！鍛えて！パンプアップ！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER EIGHTの最新曲「ダンダーラ」のMVが、Storm LabelsオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開された。

■SUPER EIGHTらしい遊び心が随所に

「ダンダーラ」は、8月5日発売の新作EP『ダンダーラ』のタイトルリードトラック。5月28日より先行配信がスタートしており、第一興商「やっぱ、DAMやね！『やっぱ!?』篇」CMソングとしても話題を集めている。

一度聴いたら耳から離れないキャッチーなフレーズと、思わず口ずさみたくなる中毒性を兼ね備えた楽曲で、みんなで歌って盛り上がれる“令和のお祭りソング”として、聴く人の心を熱くする、底抜けに明るい一曲に仕上がっている。

今回公開されたMVのコンセプトは、ずばり「歌って！踊って！鍛えて！パンプアップ！」。

カラオケで歌唱後に表示される“消費カロリー”から着想を得て制作されたという本作。SUPER EIGHTが、歌い、踊り、さらには筋トレに励みながら美ボディを目指すという、これまでにない“筋トレカラオケ”MVとなっている。

超巨大ダンベルを使った個性豊かなトレーニングシーンや、カラフル!?な“風露手院（プロテイン）”で乾杯するユニークな場面など、SUPER EIGHTらしい遊び心が随所に散りばめられている。

また、「ダンダーラ」のネオン管が煌めくカラオケボックスでは、全力で熱唱するメンバーの姿や、コインで表面張力チャレンジを楽しみながらも見えない何かに追い込まれ続けるストイックなメンバーの姿など、終始コミカルかつ、インパクト抜群の映像が展開される。

さらに、サビを彩るダンスパートも本作の見どころのひとつ。鍛え上げた筋肉を誇らしげに自慢するような、どこかクセのある振り付けは、カラオケで真似したくなること間違いなし。

MV終盤では、煌びやかに輝く2台のデコトラと迫力満点の獅子舞が登場。ゴージャスでド派手な演出で、お祭りソングに欠かせない賑やかさを存分に届ける。

歌って、踊って、鍛えて、気づけば元気になれる。エネルギッシュで何度も見返したくなる、底抜けに明るい、眩しいぐらいのブチあがりMVをぜひ楽しもう。

■リリース情報

2026.05.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ダンダーラ」

2026.08.05 ON SALE

EP『ダンダーラ』

■関連リンク

SUPER EIGHT OFFICIAL SITE

https://www.infinity-r.jp/