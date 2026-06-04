あべこうじ＆高橋愛夫婦が出演！ねぐせ。「一生僕ら恋をしよう」スペシャルMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ねぐせ。の新曲ウェディングソング「一生僕ら恋をしよう」のスペシャルMVが公開となった。

■あべこうじ＆高橋愛、本当の夫婦ゆえのリアルなシーンが印象的なMV

ウェディングソングとして、“永遠の愛”をテーマに歌った本作には、あべこうじ＆高橋愛夫婦が揃って出演。6月のジューンブライドの季節にふさわしい、本当の夫婦だからこそのリアルなシーンが印象的な映像に仕上がった。

MVは「夫婦が毎週末に何気なく行くレストラン」を舞台に、春夏秋冬と喜怒哀楽の夫婦関係を描いた作品。共に長い時間を重ねてきた夫婦という関係だからこそ、何気ない毎日の幸せや、楽しいことばかりじゃないけど、それでも愛を確かめ合うふたりの日常が描かれている。

また、夫婦揃ってのMV出演は今回が初となり、仲睦まじい夫婦模様と、楽曲に込められたテーマとが強くリンクした、スペシャルなMVが完成した。

そしてねぐせ。は6月28日に、自身最大規模となる横浜アリーナでのワンマンライブ『愛問愛答』の開催を予定している。

■関連リンク

ねぐせ。OFFICIAL SITE

https://neguse.jp/