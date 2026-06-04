大雪山の雪解け水が地下水として全戸に供給される、日本でも稀有な“上水道のない町”北海道・東川町。近年は豊かな水や自然環境に魅せられた多くのクリエイターや移住者が集まり、カフェ文化や工芸、酒造りが発展して独自のライフスタイルを確立しています。

そんな東川町の魅力を、なんと札幌にいながらにして存分に味わえる特別企画『北海道・東川町がホテルをジャック！2026』が、2026年6月16日（火）から8月15日（土）までの期間、『SAPPORO STREAM HOTEL』にて開催されます！

昨年の大好評を受けて今年も開催される本企画。天然水で醸される日本酒や絶品食材、職人の手仕事が光る家具や写真展示など、食・酒・文化のすべてが集結し、ホテル館内が“東川町一色”に染まります。

まるで現地を旅しているかのような、五感を満たす極上のひとときをご紹介します。

写真と家具が彩る。五感で感じる東川町のカルチャー画像：北海道 東川町

ホテルに足を踏み入れた瞬間から、東川町への旅は始まります。ロビーおよびレストランのエントランスエリアには、東川町の世界観を再現した空間が広がっています。

東川町は、1985年に『写真の町』を宣言して以来、写真文化を中心とした独自のまちづくりを行ってきました。会場には、子どもから大人、プロの写真家まで、その土地の豊かな日常や景色をそれぞれの感性で切り取った個性あふれる作品が並びます。

画像：北海道 東川町

さらに、日本有数の木工家具・旭川家具の産地でもある東川町内の工房で、職人が一つ一つ丁寧に作り上げた手作り家具も展示。ただ眺めるだけでなく、実際に座って木の温もりやくつろぎを体感することができ、気に入った家具はオンラインで購入も可能です。

大雪山の天然水が育む“東川ブランド”をランチブッフェで堪能画像：北海道 東川町

上水道がない東川町では、長い年月をかけて蓄えられた大雪山の天然の伏流水が生活水として使われています。この“奇跡の水”が、東川町の食の美味しさを根底から支えています。

7階のレストラン『BAR & GRILL Splish』では、料理長自らが産地を訪れて厳選した『道内探訪メニュー』を月替わりで提供中。期間中のランチブッフェには、東川町の水で艶やかに育った『東川米（ななつぼし）』をはじめ、旬の野菜など素材の個性を引き出した絶品料理が並び、『東川町産ななつぼしで作るシーフードパエリア』や『東川町の水で作る水信玄餅』など、その土地の恵みを心ゆくまで堪能できます。

三千櫻酒造と丹丘蒸留所。上水道のない町が誇る美酒に酔いしれる

東川町の天然水に惚れ込んだのは、料理人だけではありません。

画像：北海道 東川町

宿泊者限定で毎日15時から17時に開催される『ストリームアワー』では、なんと『平成の名水百選』に選ばれた東川町の地下水と、その水に魅了されて岐阜県から蔵ごと移転してきた『三千櫻酒造（みちざくらしゅぞう）』の日本酒をセットで無料提供！ 旅の始まりに、その清らかさを味わえます。

画像：北海道 東川町

また、レストランでは『三千櫻酒造』の日本酒飲み比べ3種セット（1,800円）が楽しめるほか、

画像：北海道 東川町

2025年にオープンした公設民営型の蒸留所『丹丘蒸留所（たんきゅうじょうりゅうしょ）』が手掛けるクラフトジン『雪の窓』を使ったジントニック（700円）も限定提供されます。

杜氏の言葉とフレンチが交差する。8月10日開催の一夜限定コラボディナー画像：北海道 東川町

本イベントのクライマックスを飾るのは、8月10日（月）に開催される『三千櫻×SAPPORO STREAM HOTELコラボレーションディナー』（10,000円）です。

『三千櫻酒造』の杜氏である山田耕司氏を招き、岐阜から北海道へ移転を決意した背景や、酒造りへの熱い想いを直接伺いながら、当ホテルの料理長がこの日のために考案したモダンフレンチの特別コースを味わうという、この上なく贅沢な一夜限りの宴。

料理長が手掛ける繊細なフレンチと、三千櫻のクリアで生命力あふれる味わいが互いを引き立て合う、驚きに満ちたマリアージュを楽しめます。

詳細情報

北海道・東川町がホテルをジャック！2026

開催期間：2026年6月16日（火）～8月15日（土）

会場：北海道札幌市中央区南4条西4丁目1-1 SAPPORO STREAM HOTEL

主な内容：

写真展「『写真の町』東川町」無料入場

館内各所で家具展示・オンライン購入体験

宿泊者限定ストリームアワーで「三千櫻酒造」の日本酒と天然水を無料提供（15:00～17:00）

「道内探訪メニュー」東川町ランチブッフェ（11:30～14:00／L.O.13:30）

「丹丘蒸留所」クラフトジン『雪の窓』ジントニック 700円

「三千櫻酒造」日本酒飲み比べセット 1,800円（17:00～24:00／L.O.23:30）

「三千櫻×SAPPORO STREAM HOTELコラボレーションディナー」10,000円（8月10日のみ開催）

※料金にはサービス料12％・消費税10％が含まれます。営業時間や内容は変更となる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

大雪山の恵みである水を起点として、写真、家具、食、そして酒へと繋がっていく東川町の豊かなカルチャー。

『SAPPORO STREAM HOTEL』という洗練された空間で、そのすべてを一度に体感できるなんて本当に贅沢な企画ですね！

今年の夏は、札幌にいながらにして、自然と暮らしが心地よく調和する東川町へのショートトリップに出かけてみませんか？

文／北海道Likers 画像・参考／北海道 東川町

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

