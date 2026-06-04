モデルでタレントの細川愛倫が3日、自身のインスタグラムを更新。花火大会を訪れた際のコーデを披露し、反響を呼んでいる。



【写真】おへそ見えてるっ サンセットに映えるノースリーブ姿

細川は「Sunsetきれいすぎた」と記し、ドット柄が涼しげなホルターネックのノースリーブ姿のショットをアップした。頭の上にはサングラス、ノースリーブはウエストやや上のショート丈でデニムとの間からはおへそと締まった腹筋がのぞいている。



「5月の花火大会は涼しくて最高だったなぁ。 音楽と花火はもう涙。感動して大号泣してました」と振り返った細川。夕暮れの海をバックに、角度を変えたカットも披露。サングラスをかけたクールな姿、素を感じさせる自然体の表情なども見せている。



ファンからは「爽やかに大人可愛い」「綺麗すぎて眩しいよ」「めちゃくちゃ素敵」「癒される」「可愛いおへそが見えてますよー！」などのコメントが寄せられたほか、魅力あふれる細川に「一緒に花火大会行きた～い」といった声も上がっていた。



細川は2004年生まれ、福岡県出身。父にプロ野球・ソフトバンクの細川亨コーチを持つ。早大生だった24年には父が現役時代に活躍した西武の本拠地ベルーナドームで始球式に登板。今年5月に行われたボクシングの井上尚弥と中谷潤人戦(WBC世界バンタム級タイトルマッチ)ではラウンドガールを務めている。



（よろず～ニュース編集部）