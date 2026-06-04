内田篤人氏や丸山桂里奈氏、アニメ『ブルーロック』から潔世一もメンバーに名を連ねる

Googleは6月4日、公益財団法人日本サッカー協会（JFA）とJFAソーシャルバリューパートナー契約を締結し、「Googleの日本サッカー応援団」を結成したことを発表した。

今回の取り組みは、サッカーを観る人やプレーする人など、サッカーを愛するすべての人を支え、日本のサッカーをさらに盛り上げていくことを目的としている。

メンバーには、プロサッカー選手の堂安律や長谷川唯をはじめ、元プロサッカー選手の内田篤人、丸山桂里奈、俳優の高橋文哉、影山優佳（元日向坂46）、お笑い芸人の狩野英孝、アーティスト兼タレントの手越祐也、TVアニメ『ブルーロック』から主人公の潔世一の総勢9人が就任した。

応援団が出演する新TVCM「Google 検索 | 日本のサッカーを応援しよう」篇は、同日にGoogle公式YouTubeチャンネルやXアカウントにて公開され、6月12日から全国で放映が開始される。

発表に伴い、堂安は「憧れの存在であり続けなくてはいけないという思いはある。そういう存在に自分がなれたら」と決意。なでしこジャパンの長谷川は「女子サッカーはまだまだ盛り上がれると思うので、色々な形でファンやサポーターの方を増やせたら」と期待を込めた。また、仕事を通じて本格的にサッカーに触れたという高橋も「サッカーが新しい趣味になり、自分の新たな扉が開いた」と回想。ワールドカップに向けてサッカー熱も高まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）