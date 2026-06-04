秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ」と「ＭＡＴＳＵＲＩ」が４日、東京・北区の北とぴあ さくらホールで行われた。「キミパレ〜名曲アップデート！君と唄うヒットパレード〜」公開録音イベントに出演した。

懐かしの名曲・歌謡曲をカバー、また同公演でしか見ることができないコラボレーションや、トークコーナーが実施された。第一部には演歌歌手の青山新が出演。オープニングは全員でＢＡＫＵＦＵーＳＬＵＭＰの「Ｒｕｎｎｅｒ」をカバーし、歌詞に合わせてステージ上を走り回り客席を盛り上げあげた。

「ＳＨＯＷ―ＷＡ」と「ＭＡＴＳＵＲＩ」の２組は元ガールズ・ロックバンド「プリンセス プリンセス」の名曲「ＤＩＡＭＯＮＤ」も熱唱。オリジナル曲の歌唱やトークコーナーも実施され盛りだくさんの内容だった。企画コーナーでは３チームに分かれて即興劇の披露も行われ、ラストは坂本九の名曲「上を向いて歩こう」を全員で熱唱し幕を閉じた。

第二部には平均身長１８５センチの２人組歌謡グループ・風輪（ふうりん）が出演。公演の模様は１３日・午前９時から文化放送で放送される。