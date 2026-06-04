◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ―楽天（４日・横浜）

先発したＤｅＮＡのエース左腕・東克樹が初回、楽天打線に打者一巡の猛攻を受け、４失点した。

初回先頭の佐藤直樹には初球、２球目とチェンジアップを続けて空振りを奪ったが、カウント２―２から５球目のチェンジアップを左中間スタンドへ被弾。すると、初回から打者１０人に４安打４失点。２８分を要して、４６球を費やした。

だが、ここから立ち直った。２回以降の４イニングは全て３者凡退の完全投球。転んでもタダでは起きない。エースの意地だった。

５回９０球を投げて４安打２失点。東は「初回が全てだと思います。自分をコントロールできず、修正することが出来なかったことは反省点です。またチーム状況を考えて、先制点を与えてしまい、チームに良い流れを持ってくる事ができなかったことも本当に申し訳ないと思っています」と、冷静に投球内容を振り返った。

東の１イニング４失点以上は、２０２４年９月２３日のヤクルト戦（横浜）７回の４失点以来。過去のイニング最多には５失点がある。

初回に限ると、２０１８年６月１５日のオリックス戦（京セラＤ）の４失点以来、８年ぶり２度目になった。