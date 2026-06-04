◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人ーオリックス(4日、東京ドーム)

巨人の田中将大投手が今季9度目の先発登板で、7回1失点112球の熱投を披露し降板しました。

昨季日米通算200勝を達成した時と同じく小林誠司選手とバッテリーを組み臨んだこの一戦。初回は苦しい立ち上がりとなり、太田椋選手にタイムリーをあびるなど3安打1失点の立ち上がりとなります。

それでも立ち直り2回は三者凡退。そのウラにキャベッジ選手の同点弾が飛び出します。そして3回はヒット一本を打たれますが1番から始まる相手上位打線を抑え、追加点を許しません。

4回も先頭の紅林弘太郎選手に低めギリギリにストレートを投げ込み見逃し三振、続く野口智哉選手にはボールゾーンへと落ちるスプリットで空振り三振に仕留め、テンポよく2死まできます。しかし後続に四球を与えると、続く若月健矢選手に左中間へのヒット。1塁ランナーが一気に本塁を狙いますが、中継プレーでアウトにし、失点のピンチを防ぐことに成功しました。

5回は三者凡退におさえた田中投手。6回は2安打をあび2死1、3塁のピンチを招きますが、ここも粘りの投球で無失点で切り抜けます。1−1と同点のまま球数100球でむかえた7回もマウンドに上がりますが、変化球を投げ分け三者凡退。この回を投げ終え降板しました。

田中投手はこの日、7回112球を投げ1失点、7安打6奪三振1四死球という内容。8回には2番手で中川皓太投手がマウンドに上がっています。