SUPER EIGHT、最新曲「ダンダーラ」“筋トレカラオケ”MV公開 超巨大ダンベルで美ボディを目指す
5人組グループ・SUPER EIGHTの最新曲「ダンダーラ」のミュージックビデオ（MV）が、きょう4日午後8時にStorm Labels公式YouTubeチャンネルでプレミア公開された。
【動画】歌って踊って筋トレも！最新曲「ダンダーラ」MV
同楽曲は、8月5日発売のSUPER EIGHT EPのタイトルリードトラック。5月28日から先行配信がスタートしており、第一興商『やっぱ、DAMやね！「やっぱ!?」篇』CMソングにもなっている。
一度聴いたら耳から離れないキャッチーなフレーズと、思わず口ずさみたくなる中毒性を兼ね備えた「ダンダーラ」。みんなで歌って盛り上がれる“令和のお祭りソング”として、聴く人の心を熱くする、底抜けに明るい一曲に仕上がっている。
今回公開されたMVのコンセプトは、「歌って！踊って！鍛えて！パンプアップ！」。カラオケで歌唱後に表示される“消費カロリー”から着想を得て制作されたという。SUPER EIGHTが、歌い、踊り、さらには筋トレに励みながら美ボディを目指すという、“筋トレカラオケ”MVが誕生した。
超巨大ダンベルを使った個性豊かなトレーニングシーンや、カラフル（!?）な“風露手院（プロテイン）”で乾杯するユニークな場面など、遊び心が随所に散りばめられている。
また、「ダンダーラ」のネオン管が煌めくカラオケボックスでは、全力で熱唱するメンバーの姿や、コインで表面張力チャレンジを楽しみながらも見えない何かに追い込まれ続けるストイックなメンバーの姿など、コミカルかつ、インパクト抜群の映像が展開される。
さらに、サビを彩るダンスパートも同作品の見どころのひとつ。鍛え上げた筋肉を誇らしげに自慢するような、どこかクセのある振り付けとなっている。
MV終盤では、煌びやかに輝く2台のデコトラと迫力満点の獅子舞が登場。ゴージャスでド派手な演出で、お祭りソングに欠かせない賑やかさが存分に映し出されている。
【動画】歌って踊って筋トレも！最新曲「ダンダーラ」MV
同楽曲は、8月5日発売のSUPER EIGHT EPのタイトルリードトラック。5月28日から先行配信がスタートしており、第一興商『やっぱ、DAMやね！「やっぱ!?」篇』CMソングにもなっている。
今回公開されたMVのコンセプトは、「歌って！踊って！鍛えて！パンプアップ！」。カラオケで歌唱後に表示される“消費カロリー”から着想を得て制作されたという。SUPER EIGHTが、歌い、踊り、さらには筋トレに励みながら美ボディを目指すという、“筋トレカラオケ”MVが誕生した。
超巨大ダンベルを使った個性豊かなトレーニングシーンや、カラフル（!?）な“風露手院（プロテイン）”で乾杯するユニークな場面など、遊び心が随所に散りばめられている。
また、「ダンダーラ」のネオン管が煌めくカラオケボックスでは、全力で熱唱するメンバーの姿や、コインで表面張力チャレンジを楽しみながらも見えない何かに追い込まれ続けるストイックなメンバーの姿など、コミカルかつ、インパクト抜群の映像が展開される。
さらに、サビを彩るダンスパートも同作品の見どころのひとつ。鍛え上げた筋肉を誇らしげに自慢するような、どこかクセのある振り付けとなっている。
MV終盤では、煌びやかに輝く2台のデコトラと迫力満点の獅子舞が登場。ゴージャスでド派手な演出で、お祭りソングに欠かせない賑やかさが存分に映し出されている。