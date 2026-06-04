自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）の妻で、元女優の里紗さんが3日放送の日本テレビ「人生が変わる1分間の深イイ話 名門の家族は本当に幸せなのか？2時間SP」（後7・00）に出演。義父で元東京都知事の石原慎太郎さん（享年89）の仰天行動を明かした。

24歳で伸晃氏と出会い、わずか半年後の1988年に結婚。伸晃氏は男4人兄弟の長男。弟の石原良純によると、石原家の面々は初の“お嫁さん”に「どう対応すればいいの？」と戸惑ったという。

「（家では）みんな素っ裸で歩いてる。里紗ちゃんが来ると裸で家の中を歩いちゃいけないって…」と良純が振り返ると、里紗さんは「でも裸で歩いてたよね？」とピシャリ。幼少期に英国やオランダで過ごした経験から文化の違いにはある程度対応できたが、慎太郎さんには驚かされたそうだ。

「娘が初孫だったんですけどお風呂に入れていると、私も裸になって娘も裸になっていると、いきなりお父さんが入ってきて見てたりして」。赤ちゃんだった長女とお風呂に入っている時に慎太郎さんが入ってきたこともあったという。「（見るのは）赤ちゃんをですよ、私じゃなくて」とフォローすると、良純も「嫁さんの裸とか全く興味ない。孫娘はどんなのか、それだけ」と慎太郎さんの心理を推測。伸晃氏は「（里紗さんのことは）眼中にない！」と破天荒過ぎる父の行動を説明していた。