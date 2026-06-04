元NGT48でタレントの川越紗彩（25）が昨年10月に発売したファースト写真集のアザーカットで構成したデジタル写真集「なんとかなるかも」が、15日に発売されることが明らかになった。4日、収録カットが一部公開された。

インドネシア・バリで撮影が行われた同写真集では「これまで見せたことのない“封印していた肌見せ”」に挑戦。開放的な雰囲気の中、ヒップの割れ目を初披露したハート型の黒ランジェリーや、透け感のあるピンクランジェリーのバックショットにも初挑戦していた。

今回のデジタル写真臭は、川越の「2万枚にも及ぶアザーカットを世に出さないのはもったいない」という思いから制作が決定。恥ずかしさから写真集に掲載できなかったものの「デジタルなら見せてもいいかも」と思えた大胆なカットを自身でセレクトした。布面積の少ないランジェリーや水着カットのみ、全81ページの大ボリュームとなっている。

表紙は、胸元にふんわりとしたレースリボンが付いた、水色の涼しげなランジェリー姿のグラビアポーズカットが採用され、公開されたカットでも、水色ランジェリー姿での真後ろからのバックショットや、透け感のあるピンクランジェリーカット、一見キュートに見えるも実は大胆なTバックとなっている真っ赤なランジェリー姿を披露している。

川越は「このたび、ファースト写真集『なんとかなるなる』がご好評につき、未公開のアザーカットをたっぷり収録した電子版『なんとかなるかも』の発売が決定いたしました！ ファースト写真集には入りきらなかったお気に入りのカットや、ここでしか見られない特別な写真をたくさん詰め込んだ一冊になっています！ 『なんとかなるなる』を楽しんでくださった方にも、これから初めて見てくださる方にも、ぜひお手に取っていただけたらうれしいです！ 『なんとかなるかも』も、たくさんの方に愛していただけますように！」とコメントした。