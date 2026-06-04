わんちゃんは、大好きな飼い主さんの変化に敏感なもの。そんなわんちゃんたちが、風邪をひいてしまった飼い主さんの様子を代わるがわる見にやって来る光景が尊いと、再生回数11万回を超える反響を見せています。

わんちゃんたちが飼い主さんを見守る光景には、「頭が良い上に優しさと可愛らしさまで兼ね備えた、素敵な子たち」「こんな事されたら具合悪くなくても寝込んじゃう」と絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：風邪で寝込んでいたら、犬たちが『心配』とやってきて…言葉は無くても伝わる『愛に溢れた光景』】

風邪で寝込んでいる飼い主さんの様子を見に来たジッピーくん

TikTokアカウント『ジッピー&ジョリー／ボーダーコリー兄弟』に投稿されたのは、風邪で寝込んでいる飼い主さんを心配して様子を見に来るわんちゃんたちの光景。

その日、ボーダーコリーのジッピーくんとジョリーくんの飼い主さんは、風邪をひいてしまいベッドで眠っていたのだそう。すると、寝室のドアのところで何かが動いたとのこと。その正体は…ジッピーくん！

飼い主さんのことが心配になったジッピーくんが、お見舞いに来てくれたのでした。

そんな優しいジッピーくんに飼い主さんが「ありがとね」と声をかけると、ジッピーくんは飼い主さんの言葉を聞き取ろうとしているのか、首をかしげながら飼い主さんの方を見ていたそう。こんなに可愛い姿を見たら、なんだか元気が出てきそうです。

ジッピーくんが部屋を出ていくと…

その後、飼い主さんのベッドに登り、隣で看病をしてくれたジッピーくん。しかし、少しするとジッピーくんはベッドを降りて、部屋の外へと出て行ってしまったといいます。

なんだか少し寂しい気持ちになってしまいそうですが、その心配はいらなかったとのこと。なぜなら…ジッピーくんが部屋を出て行った後、すぐにジョリーくんがお見舞いに来てくれたから！

ふたりは代わるがわる看病にやってきて、飼い主さんの様子を見守ってくれることになったのでした。こんなにかわいい看護師さんたちが巡回に来てくれるのなら、もう少しだけ風邪をひいていたくなってしまいそうです。

それぞれの個性が見える看病の仕方にキュン！

そんなふたりの看病の仕方には、それぞれ性格が表れていたそう。初めに見に来てくれたジッピーくんは、飼い主さんの隣にそっと寄り添って静かに見守ってくれるスタイル。飼い主さんに無理をさせないように気を使ってくれているのかもしれません。

そしてジョリーくんは、飼い主さんに顔を近づけて「大丈夫？」と心配をしてくれたそう。ジョリーくんは近くで見守りたい派のようです。そんなふたりの優しさに、飼い主さんは「早く治すからね、ありがとう」とたくさんの元気をもらうのでした。

飼い主さんを看病するわんちゃんたちの光景には、「動物の愛情はストレートで見習うところしかないです」「ジッピーくんとジョリーくんが人間だったら、素敵な介護士や看護師になれそう」「看病の交代を話し合ってるふたりの姿を想像したら愛おしすぎました」と絶賛の声が続々と寄せられることに。

TikTokアカウント『ジッピー&ジョリー／ボーダーコリー兄弟』では、そんなボーダーコリー兄弟のジッピーくんとジョリーくんの、優しさいっぱいな日々が綴られていますよ。

ジッピーくん、ジョリーくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ジッピー&ジョリー／ボーダーコリー兄弟」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。