猫ちゃんに呼ばれて様子を見に行くと、そこには…『居るはずのない場所』に挟まるコーギーさんが…！？思わず笑ってしまうまさかの光景が話題になっているのです。

きちんと通報されてしまう、可愛い泥棒さんのお姿は記事執筆時点で109万回を超えて表示されており、5.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『にゃーん』と猫に呼ばれたので、ついて行った結果→犬が閉じこめられていて…まさかの光景】

猫に呼ばれて付いて行ったら、犬が…

Xアカウント『@marutar』に投稿されたのは、ちょっぴりおマヌケで可愛いコーギーさんのお姿。

『にゃーん』と、飼い主さんに呼びかける愛猫さんの声を聞きつけ、様子を見に行ったという飼い主さん。そこには、まさかの光景が広がっていたのだといいます。

まさかの『現行犯逮捕される光景』に爆笑

飼い主さんを見上げながら『…ここですっ！どうにかしてください！』とでも訴えているかのような愛猫さんのお姿。

その向こう側には…共に暮らす猫さんたち専用の細長いスペースに挟まり、身動きが取れなくなっているコーギーさんが。

どうやら、猫さんたちのごはんを狙って侵入したところ、出られなくなってしまった模様。

そのタイミングで猫さんに通報されてしまい…現行犯逮捕という、何ともおマヌケで微笑ましい結末を迎えることとなったといいます。

ちなみにこの可愛い逮捕劇は、この日が初めてではないようでこれまでにも度々現行犯逮捕をされては、その日の分のごはんを減らされてしまっているのだとか。

その度に『またやってるよ…』なんて呆れた様子を見せる愛猫さんたち、そして困り果ててしまうというコーギーさん。

微笑ましくも愛くるしいその光景は飼い主さんのみならず、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「パンやないかいっ！」「通報されてる」「困り果ててるのかわいい」「なんか怒れないよね笑」「完全に助けて…って顔ｗ」などのコメントが寄せられています。

仲良し犬猫家族の日常が大人気

ごはん泥棒に励んだり、猫さんからのちょっかいを寛大に受け止めたり…。それぞれが個性に溢れる微笑ましい日常を過ごしている愛猫さんたちとコーギーさん。

飼い主さんに溺愛されながら、自由かつ賑やかに暮らすそのお姿は日々多くのユーザーに癒やしと笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@marutar」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。