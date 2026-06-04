シンガーソングライターのかわにしなつきが、6月3日に自身のInstagramを更新。5月23日に出演した音楽フェス『森、道、市場 2026』での「理想的ガール」演奏シーンを公開した。

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かわにしは投稿で「理想的ガールマインド持ててる？👸☆」と綴り、愛知県蒲郡市のラグーナビーチ（大塚海浜緑地）＆ラグナシアで開催された『森、道、市場 2026』でのライブ映像を投稿した。映像ではチェック柄の衣装に身を包み、キーボードでの弾き語りを軽やかに披露している。

「理想的ガール」は2024年4月26日にリリースされた楽曲。リアルな女の子の日常を歌詞に描き、自己肯定感を上げてくれる一曲としてTikTokなどのSNSで話題となった。かわにしのvlogでも度々使用されており、彼女の代名詞的な存在となっている。

投稿に添えられたメッセージでは、「自分を甘やかすのは得意で、でも甘やかしたことに後悔したりして、そんな瞬間ある？そうやって自分を否定したら悪循環やから、甘やかす時は理想的ガールマインドでとことん甘やかそな( ◜ᴗ◝ )甘やかして、幸せー！ってなって、そのパワーで6月も一緒にがんばろ」と、楽曲とともにファンへ向けた言葉を届けた。

（文＝本 手）