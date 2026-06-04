自分の子どもをどこまで信じられる？ “いじめ”を親視点で描く話題作『娘はいじめなんてやってない』【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
ある小学校で、児童が屋上から飛び降りた。児童は意識不明の重体。現場に残されていた遺書には、いじめ加害者として娘の名前が書かれていた。母・青空翼は娘・茜を問い詰めるが、茜はいじめを否定する。翼は戸惑いながらも茜を信じようとする。なぜなら飛び降りた児童・紫村俊介はかつて茜をいじめていた張本人だったから――。
いじめ加害者とされた側、そして被害者とされた側。それぞれの母親の視点から描かれる『娘はいじめなんてやってない』（しろやぎ秋吾/KADOKAWA）は、「誰を信じるのか」「親は子どもとどう向き合うのか」を読者に問いかける作品だ。
――あとがきで、本作を描いたのは前作『娘がいじめをしていました』の影響もあると書かれていました。まず前作について伺わせてください。前作を描こうと思ったきっかけは何だったのでしょうか？
しろやぎ秋吾さん（以下、しろやぎ）：「いじめる側の親の視点で描いてはどうか」と担当編集さんが提案してくれたのがきっかけです。僕自身、何年か学校の現場で働いていたこともあり、いじめというテーマについては考える機会が多くありました。当時SNSでいじめの暴露や、それに対しての反応を目にすることも多く、さまざまなことを考えさせられたので、描きたいと思いました。
――前作にも大きな反響がありましたね。特に印象に残っている読者の声はありますか？
しろやぎ：「いじめる側といじめられる側、双方の親の視点が見られるのが新鮮だった」「子どものいじめについて考えるきっかけになった」といった感想をいただきました。そう言ってもらえてうれしかったです。
取材・文＝原智香