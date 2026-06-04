【漫画】本編を読む

　ある小学校で、児童が屋上から飛び降りた。児童は意識不明の重体。現場に残されていた遺書には、いじめ加害者として娘の名前が書かれていた。母・青空翼は娘・茜を問い詰めるが、茜はいじめを否定する。翼は戸惑いながらも茜を信じようとする。なぜなら飛び降りた児童・紫村俊介はかつて茜をいじめていた張本人だったから――。

　いじめ加害者とされた側、そして被害者とされた側。それぞれの母親の視点から描かれる『娘はいじめなんてやってない』（しろやぎ秋吾/KADOKAWA）は、「誰を信じるのか」「親は子どもとどう向き合うのか」を読者に問いかける作品だ。

　過去作『娘がいじめをしていました』（KADOKAWA）では、過去にいじめ被害者だった女性の子どもがいじめの加害者になったことで苦悩する心情を描き、話題となった。教壇に立った経験も持ち、現在は2児の父でもあるしろやぎさんに、本作に込めた思いや、いじめというテーマを描く理由についてお話を伺った。

――あとがきで、本作を描いたのは前作『娘がいじめをしていました』の影響もあると書かれていました。まず前作について伺わせてください。前作を描こうと思ったきっかけは何だったのでしょうか？

しろやぎ秋吾さん（以下、しろやぎ）：「いじめる側の親の視点で描いてはどうか」と担当編集さんが提案してくれたのがきっかけです。僕自身、何年か学校の現場で働いていたこともあり、いじめというテーマについては考える機会が多くありました。当時SNSでいじめの暴露や、それに対しての反応を目にすることも多く、さまざまなことを考えさせられたので、描きたいと思いました。

――前作にも大きな反響がありましたね。特に印象に残っている読者の声はありますか？

しろやぎ：「いじめる側といじめられる側、双方の親の視点が見られるのが新鮮だった」「子どものいじめについて考えるきっかけになった」といった感想をいただきました。そう言ってもらえてうれしかったです。

取材・文＝原智香