◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―オリックス（４日・東京ドーム）

巨人・田中将大投手（３７）が先発で移籍後最長タイの７回を１失点と力投した。自身７試合ぶりにハイクオリティースタート（ＨＱＳ＝７回以上自責２以下）もクリア。日米通算２０４勝目はならなかったが、加入２年目で最多の１１２球を熱投した。

初回、いきなり４番・太田の中前適時打で先制を許したが、２回以降は立て直した。序盤はカットボール主体、中盤から宝刀・スプリットにキレが出始めた。今季最遅７９キロの超スローカーブも織り交ぜながら、６回まで１００球で７安打５奪三振。日米２００勝を達成した昨年９月３０日の中日戦でもバッテリーを組んだ小林誠司と今季初めてコンビを組み、粘りの投球を見せ「何とかまとめることができました」と振り返った。

７回を投げきるのは４月８日の広島戦（マツダ）以来、今季２度目だった。２０年目の今季はこの試合前の時点で８先発で３勝２敗、防御率３・０２。前回勝利を挙げたのは５月１日・阪神戦（甲子園）で、約１か月白星から遠ざかっている。登板前日は「ここ何週間か悔しい結果が続いている。何とかしたい気持ちがある」と話していた。