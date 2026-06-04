◇交流戦 日本ハム―広島（2026年6月4日 マツダスタジアム）

日本ハムの2年目二刀流・柴田獅子投手（20）が4回1失点で球数が88球に達し、降板した。

「7番・投手」で交流戦初出場。投手としては2回1死から150キロ直球でファビアンに先制ソロを浴びた。

4回は1死満塁のピンチを招いたが、投手の森を空振り三振、名原はスライダーで一ゴロに仕留めて無失点で切り抜けた。

打者では2回の1軍初打席は左飛。4回1死一塁の場面では広島・森の前に二ゴロ併殺打に倒れた。

1年目の昨季は4試合に登板したが、打席はなかった。

今季のファーム・リーグでは7試合（先発5）に登板して、ここまで2勝無敗、防御率0・73。野手としては39試合で打率・170、2本塁打、8打点。新庄剛志監督は「2ホーマー打ってもらいます。漫画みたいな振りをしてほしい」と大谷翔平ばりの活躍を期待していた。

▼柴田 一発を許した甘く入ったストレートが悔やまれます。ただ、追加点を与えなかったことは次につながると思います。一軍の舞台で投げることができ、とてもいい経験になりました。好プレーで助けていただいた野手の先輩方に感謝したいです。