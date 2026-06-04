俳優伊藤健太郎（28）が4日、都内で、7日スタートのWOWOW主演ドラマ「連続ドラマW コンサルタント−死を執筆する男−」（日曜午後10時）の完成報告会に登壇した。

人の死さえも“商品”になるのか、禁断のテーマを描く韓国発のダーク・サスペンス。伊藤はミステリー小説家志望のさえない男から暗殺専門のコンサルタントに転身する伊崎耀を演じた。「なかなか芽が出ない自称小説家から、暗殺コンサルタントとして働いていく変化を出したかった。ビジュアルはもちろん、あたかも別人かのように受け取ってもらえるように演じました」と話した。

伊崎はGACKT演じる謎の男・黒川秋峰との出会いによって悪の道へ引きずり込まれ、危険と分かっていながら依頼を受けてしまう。物語に関連して、ダメと分かっていながらやってしまうことはあるかと聞かれると「飲んだ後のラーメン」と回答。「いやあ、ダメだよねって思っててもおいしいですよね。どうしてもの時はやってしまうときありますね。スープまでが1杯ですから」。特に家系ラーメンが好きで、罪悪感を抱きながら飲んでしまうと明かした。