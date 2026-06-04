豆乳ひとつで世界を旅する？ スーパーマーケットを“宇宙”と考える作家・益田ミリの視点がすごい！【書評】
【漫画】本編を読む
スーパーマーケットを“巨大な宇宙”に見立てて描く日常再発見コミックエッセイ『スーパーマーケット宇宙』（益田ミリ/KADOKAWA）。食品や日用品売り場を“惑星”にたとえ、様々な思考を巡らせる著者・益田ミリさんの視点に触れると、いつもの買い物がちょっぴり楽しくなるかもしれない。
たとえば「海苔」とひと口にいっても、その種類は実に幅広い。有明産、瀬戸内海産、明石産など、あらゆる産地の海苔がスーパーの棚に並んでいる。そんな光景から「広い宇宙には、海がある星が他にも存在するのかもしれない」「海があるなら海苔も採れ、宇宙海苔が輸入される日が来てもおかしくない」と想像を膨らませるのは、やはり益田ミリさん独自の視点だろう。スーパーにある商品ひとつでこんなにも考えが膨らんでいくものなのかと、思わず感心させられるはずだ。
野菜、鮮魚、お惣菜、冷凍食品など、様々な“惑星”を眺めながら、考えたり、空想したり、時に遠い国へ思いを馳せたり……。そんな視点に触れた後では、スーパーの棚に並ぶ何気ない商品も、少しだけ違って見えてくるだろう。
文＝ハララ書房