キスマイ千賀健永、母から遺伝子を受け継いだパーツとは？美を保つための徹底したインナーケア明かす「エビデンスを大事に」

キスマイ千賀健永、母から遺伝子を受け継いだパーツとは？美を保つための徹底したインナーケア明かす「エビデンスを大事に」