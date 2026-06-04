キスマイ千賀健永、母から遺伝子を受け継いだパーツとは？美を保つための徹底したインナーケア明かす「エビデンスを大事に」
【モデルプレス＝2026/06/04】Kis-My-Ft2の千賀健永が4日、都内で行われた「素まつげビューティーアワード」授賞式に、女優の本田望結、矢田亜希子とともに登壇。美を保つ秘訣を語った。
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「素まつげビューティーアイコン30代部門」に選ばれた千賀は「改めて、このような素敵な賞をいただいて、本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。このまつげは母の遺伝なので、このような素敵な賞をいただけたのは、母のおかげだなと思っております。本当に感謝しています」と目を輝かせ、「昔から『目力がある』と言っていただくことが多いんですけど、このような賞に繋がったっていうのは、心から嬉しいなと思っております」と声を弾ませた。
改めて、普段のアイケアのこだわりを聞かれた千賀は「目元ってすごく乾燥する部分なので、アイクリームとか、アイセラムとかはよく使うようにしてますね。あと、僕はすごいむくみやすいので、EMSの美顔器とかで眼輪筋をケアしてみたりとか、そういうのはいろいろやったりはしますね」と打ち明け、MCから「吸い込まれそうな目をしている」と声をかけられると「嬉しいです。ありがとうございます（笑）」と頬を緩め、「髪の毛とかもそうなんですけど、ビタミンをよく摂るようにしていて、亜鉛だったりビタミンB群とかが髪の栄養素になったりするんですね。それも昔から母に教えてもらって摂るようにしてるから、自分で言うのも何なんですけど素敵なまつげが生まれたんじゃないかなと思います」と内側からケアしていることを明かした。
また、この日のアイメイクのポイントを尋ねられると「アイホールの部分に陰影をつけてみたりとか、ラインを引いてみたりするくらいですかね。あとは透明なマスカラを今日はつけさせていただいております」と明かし「ライブだったりステージで、ビューラーを使ってみたりとか、マスカラを使ってみたりということもあるので、そうすると目の印象が強くなって、（カメラで）抜かれたときにパッと覚えてもらえるような目力ができるようなこともあるので、ライブのときは使っていますね」とにっこり。加えて「目元の印象ってすごく大事で、僕は男性代表で今日出させてもらっているので、スキンケアも本当に大事なんですけど、外見の印象というか、そういうものをいろいろと改善したかったり、向上させたいって思っている男性がいたら、目元のケアをしっかりするっていうのはすごく大事かなと思いますね」とアドバイスを送った。
さらに、しっかりと情報をキャッチしていることを絶賛されると「そうですね。僕は何をするにしてもエビデンスを大事にしてしまうんですよ。根拠というのが僕の中ですごく大事で、そもそも知識欲があっていろいろ情報収集をして、友達とかにも聞かれるようになったので、間違ったことは言えないなと思って、いろいろと調べたりして知識を増やしていったりとかしましたね」と語った。
本イベントでは、「素まつげ（自まつげ）の美しさは、自信に繋がる」というコンセプトを掲げ、素まつげの美しさを武器に自身の魅力や価値を体現する方々を表彰することで、美容業界における“素まつげケア”という新しい美容価値を発信。今年初開催となる本授賞式では、「あなたと育てた素まつげグランプリ」で4部門に選出されたサロンの表彰に加え、「素まつげビューティーアワード」各年代（20代部門、30代部門、40代部門）のビューティーアイコンを受賞した本田、千賀、矢田が登壇し、日々のアイケアのこだわりをテーマにしたトークセッションを実施した。（modelpress編集部）
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◆千賀健永、徹底したインナーケア明かす
「素まつげビューティーアイコン30代部門」に選ばれた千賀は「改めて、このような素敵な賞をいただいて、本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。このまつげは母の遺伝なので、このような素敵な賞をいただけたのは、母のおかげだなと思っております。本当に感謝しています」と目を輝かせ、「昔から『目力がある』と言っていただくことが多いんですけど、このような賞に繋がったっていうのは、心から嬉しいなと思っております」と声を弾ませた。
また、この日のアイメイクのポイントを尋ねられると「アイホールの部分に陰影をつけてみたりとか、ラインを引いてみたりするくらいですかね。あとは透明なマスカラを今日はつけさせていただいております」と明かし「ライブだったりステージで、ビューラーを使ってみたりとか、マスカラを使ってみたりということもあるので、そうすると目の印象が強くなって、（カメラで）抜かれたときにパッと覚えてもらえるような目力ができるようなこともあるので、ライブのときは使っていますね」とにっこり。加えて「目元の印象ってすごく大事で、僕は男性代表で今日出させてもらっているので、スキンケアも本当に大事なんですけど、外見の印象というか、そういうものをいろいろと改善したかったり、向上させたいって思っている男性がいたら、目元のケアをしっかりするっていうのはすごく大事かなと思いますね」とアドバイスを送った。
さらに、しっかりと情報をキャッチしていることを絶賛されると「そうですね。僕は何をするにしてもエビデンスを大事にしてしまうんですよ。根拠というのが僕の中ですごく大事で、そもそも知識欲があっていろいろ情報収集をして、友達とかにも聞かれるようになったので、間違ったことは言えないなと思って、いろいろと調べたりして知識を増やしていったりとかしましたね」と語った。
◆「素まつげビューティーアワード」
本イベントでは、「素まつげ（自まつげ）の美しさは、自信に繋がる」というコンセプトを掲げ、素まつげの美しさを武器に自身の魅力や価値を体現する方々を表彰することで、美容業界における“素まつげケア”という新しい美容価値を発信。今年初開催となる本授賞式では、「あなたと育てた素まつげグランプリ」で4部門に選出されたサロンの表彰に加え、「素まつげビューティーアワード」各年代（20代部門、30代部門、40代部門）のビューティーアイコンを受賞した本田、千賀、矢田が登壇し、日々のアイケアのこだわりをテーマにしたトークセッションを実施した。（modelpress編集部）
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