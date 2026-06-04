bb.q オリーブチキンのアジアンカレー新登場！初夏を彩る本格カレー2種に注目

韓国No.1フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」から、初夏にぴったりの期間限定メニュー「アジアンカレーシリーズ」が登場します。2026年6月4日（木）より販売されるのは、「バターチキンカレー」と「グリーンカレー」の2種類。スパイスやハーブの豊かな香りと、人気のフライドチキンを一緒に楽しめる贅沢なワンプレートは、この季節ならではの特別な味わいです。

スパイス香る2種の本格カレー

バターチキンカレー

今回登場するアジアンカレーシリーズは、「バターチキンカレー」と「グリーンカレー」の2種類。どちらも価格は740円（税込）で、＋250円（税込）～ドリンクセットへの変更も可能です。

「バターチキンカレー」は、香味野菜の旨味をベースに、バターなどの乳製品のコクを加えた濃厚な味わいが魅力。数種類のスパイスが織りなす奥深い風味と、ほんのりフルーティーな甘みが絶妙に調和しています。

とろりとしたルウが雑穀米によく絡み、最後まで満足感たっぷりに楽しめる一皿です。

グリーンカレー

一方の「グリーンカレー」は、レモングラスをはじめとする数種類のハーブとココナッツミルクを使用した本格タイ風カレー。

ナスやパプリカなどの彩り豊かな具材を使用し、辛味・甘味・旨味が重なり合う奥深い味わいに仕上げられています。さらりとした口当たりで、暑い季節にも食べやすいのが魅力です。

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bb.qならではの贅沢ワンプレート

どちらのカレーにも、オリーブチキンカフェ自慢の国産ササミを使用したフライドチキンをトッピング。サクサクとした軽やかな食感とジューシーな旨味が、本格カレーと見事にマッチします。

さらに、雑穀米に加え、サラダ、キャロットラペ、ラディッシュピクルスを添えた彩り豊かなワンプレート仕様。野菜もしっかり摂れるため、ランチやディナーにもぴったりです。

スパイスが香るカレーとフライドチキンを一緒に楽しめるのは、オリーブチキンカフェならではの“bb.qスタイル”。異なる食感や味わいを一度に楽しめる満足度の高いメニューとなっています。

初夏に楽しみたい爽やかな限定メニュー

2026年6月4日（木）から全国の「bb.q オリーブチキンカフェ」各店舗で販売される今回のアジアンカレーシリーズ。

濃厚でコク深い「バターチキンカレー」と、爽やかなハーブが香る「グリーンカレー」、どちらも初夏にぴったりの魅力が詰まっています。

フライドチキンや彩り豊かな野菜とともに楽しめるワンプレートは、忙しい毎日のランチタイムや休日のご褒美ごはんにもおすすめ♪この機会にぜひ、お気に入りの一皿を見つけてみてください。