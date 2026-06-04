プロボクシングWBC世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（30＝帝拳）が4日、都内でWOWOWの『エキサイトマッチSP「オラスクアガvs飯村樹輝弥」「CPフレッシュマートvs岩田翔吉」』（6月15日午後9時、WOWOWライブ＆オンデマンド）の番組収録に参加。今年3月に横浜BUNTAIで行われた一戦を自ら解説した。

岩田は3月15日のWBC世界同級タイトルマッチで王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ）に8回TKO勝ち。約1年ぶりの世界王座返り咲きを果たし「この試合に向けてやってきたことを試合で見せられた。右アッパーを警戒してガードを締めた相手に対し、試合中に“シフトチェンジ”して右フックで崩せたことは収穫だった」と手応えを口にした。

それでも慢心は一切ない。「ダメージもなかったので、すぐ次の試合に切り替えた」と同一戦の約一週間後から練習を再開し「今のスタイルの精度を上げることを取り組んでいる」と明かした。

現在は千葉県成田市内で同門のWBCバンタム級1位・那須川天心、WBA同級1位・増田陸、前WBAミニマム級王者・松本流星、WBC・WBOスーパーフライ級1位・坪井智也の帝拳勢と走り込み合宿を行っている。5日で打ち上げる同合宿の走り込みメニューでは設定タイムを上回っていることを強調し「今まではメニューをこなすことで精いっぱいだったが、今回は初めて毎回タイムを上回る走りができている。ボクシングもそうだが、スタミナの部分でもかなり（状態が）上がってきている実感がある」と口にする。

7月ごろに想定される次戦は「指名試合と聞いている」と明かし、「次も強い選手。何が何でも勝ちたい思いが強い」とWBC同級1位エリック・バディージョ（30＝メキシコ）との初防衛戦に向けて静かに闘志を燃やす。WBO同級王座を獲得した24年10月は幼少期からの夢をかなえた達成感があった。ただ今は「厳しい世界で戦う上で、絶対に妥協せずにやってきたい気持ちで取り組んでいる」と自身への一切の甘さを捨て、ベルトの防衛を目指す。

技巧派サウスポーのバディージョ対策については「順調。かなり自信がある」とニヤリ。「出入りがあって足が使える選手。僕とやるなら（レネ・）サンティアゴのようなスタイルでやってくる可能性もある」と昨年3月のWBO王座初防衛戦で敗れた因縁の相手が見せたスタイルを想定しながら「とにかく足で追い詰めるボクシングを今は徹底してやっている」と二の舞いを避けることを宣言。

8日ごろからスパーリングを開始することを明かし「次はよりバージョンアップした試合を見せられる」と自信満々に話した。