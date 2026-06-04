女優木村文乃（38）が4日、都内で、7日スタートのWOWOW「連続ドラマW コンサルタント−死を執筆する男−」（日曜午後10時）の完成報告会に登壇した。

人の死さえも“商品”になるのか、禁断のテーマを描く韓国発のダーク・サスペンス。木村は伊藤健太郎演じる主人公・伊崎を監視する美人マネジャー水畑早紀を演じる。

「早紀にもちゃんと暗い部分があって、それが共鳴し合う瞬間もある。一概にミステリーって言いきれない深さをどう出していけるか」を意識したという。「重くて長いせりふはほとんど私が担ってた」と言い、第1話はほとんどが独白とナレーションだった伊藤に「ずるい」と“クレーム”を入れた。

今作で主人公は、危険と分かっていながら依頼を受けてしまう。自身の分かっていてもやめられないことを問われると「変なところに行くのがやめられない。端っこが好きなんですよ。日本の東西南北の端っこが好きすぎて。最南端とか最北端とか。海外も北極と南極に行ったりとか。そういう冒険をやめられないんですよ」と明かした。

木村は5月24日に自身のインスタグラムで第2子出産を発表したばかり。変わらぬスリムなスタイルと元気そうな様子を見せた。