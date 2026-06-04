「肌見せ最高」長谷川京子、“久しぶりにオシャレして”肩出しスタイル披露「スタイル抜群でとっても素敵」
俳優の長谷川京子さんは6月3日、自身のInstagramを更新。肩が大きく開いたドレッシーなスタイルを披露しました。
【写真】長谷川京子の肩出しショット
ファンからは、「ゴージャス」「ボディーラインがセクシーでとてもお似合いです」「スタイル抜群でとっても素敵です」「艷やかな京子さん 綺麗だぁ〜」「素敵だわ」「めっちゃめっちゃきれい」「肌見せ最高〜」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】長谷川京子の肩出しショット
「めっちゃめっちゃきれい」長谷川さんは「久しぶりにオシャレして」とつづり、4枚の写真を投稿。黒い肩出しトップスに黒いワイドパンツを合わせ、ルイ・ヴィトンのメタルバッグを持った華やかなドレスのような装いを披露しています。1枚目のアップショットは、肩のラインやデコルテが圧巻の美しさです。3枚目は赤い壁をバックに大人の魅力があふれる全身ショットとなっています。
美脚が際立つショートパンツ姿自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している長谷川さん。1日の投稿では「真夏のような暑さが続くここ数日だけど。お洒落はしたいから」とつづり、美脚が際立つショートパンツ姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)