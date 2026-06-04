初の4WD化でパフォーマンスが大幅進化！

BMWの高性能車部門であるBMW M社は2026年6月3日、2ドアFRスポ―ツカー「M2」に初となる四輪駆動（4WD）システムを組み合わせた新型「M2 with M xDrive」をドイツで発表しました。

これまでM2は、ドライバーの腕が試されるピュアなFR（後輪駆動）にこだわってきました。しかし最新モデル（G87型）では最高出力が480馬力に達するなど、後輪2輪だけで扱うには限界に近い領域へと踏み込んでいました。

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そうしたなかで登場した今回の新型モデルにおける最大の特徴が、M2として初めて「M xDrive」と呼ばれるインテリジェント4WDシステムを採用した点です。

パワーユニットには、最高出力480馬力・最大トルク600Nmを発揮する3リッター直列6気筒ツインターボエンジンを搭載。この圧倒的なパワーを効率よく引き出すため、トランスミッションは8速ATのみの設定となっています。

注目のM xDriveは走行状況に合わせて前後のトルク配分を連続的に最適制御します。さらにリアには「アクティブMディファレンシャル」を備え、後輪左右の駆動力を最適化することで、FRライクな軽快なハンドリングと、4WDならではの圧倒的なトラクションを両立させています。

この強力なパワートレインにより、0-100km／h加速は従来のFRモデルより0.3秒速い「3.7秒」へと短縮され、最高速度は標準仕様で250km／h、オプションのMドライバーズパッケージ装着車では285km／hに達します。

また、エンジンにはモータースポーツ由来の新開発となる副室燃焼プロセス「BMW M Ignite」テクノロジーを初採用。これにより高負荷時の燃料消費を大幅に抑制し、サーキット走行時などの効率性を大きく向上させています。

もちろん、Mセットアップメニューから「DSC（横滑り防止装置）オフ」を選択すれば、駆動力を100％後輪に伝える「2WDモード」に切り替えることも可能で、ピュアなFRとしての走りも変わらず楽しむことができます。

ボディサイズは全長4580mm×全幅1887mm×全高1404mmで、日本の道路環境でも扱いやすい絶妙なボリューム感に収まっています。車両重量は後輪駆動モデルより60kgアップの1790kgとなっています。

足元にはフロント19インチ、リア20インチのM軽合金ホイールと、フロント6ピストン固定キャリパーを備えたMコンパウンドブレーキを標準装備し、高いストッピングパワーを確保しています。

さらに、エクステリアカラーにはM2として初となる「BMW Individual ボルサン・ターキッシュ・ブルー」を含む多彩なカラーが用意され、筋肉質で表現力豊かなデザインを引き立てます。

新型M2 with M xDriveは、メキシコのサン・ルイス・ポトシ工場で2026年8月から生産が開始され、同年晩夏より順次市場に投入される予定です。

現時点で価格については明かされていませんが、これほどの進化を遂げた全天候型スポーツカーの日本上陸、そして国内での価格発表に今から期待が高まります。