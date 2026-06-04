JR×『ちびまる子ちゃん』＆『コジコジ』が初コラボ！ 駅弁やオリジナルグッズを展開
さくらももこの代表的作品『ちびまる子ちゃん』＆『コジコジ』と初コラボしたキャンペーン「まる子とコジコジコラボキャンペーン ーちょっといい旅はじまるよ。―」が、6月9日（火）〜7月6日（月）の期間、東京駅〜新大阪駅の各売店で開催される。
【写真】コジコジ尽くしでかわいい！ コラボ駅弁に付属するノベルティ
■限定描き下ろしデザインを使用
今回JR東海リテイリング・プラスにより開催される「まる子とコジコジコラボキャンペーン ーちょっといい旅はじまるよ。―」は、駅や電車の中で楽しむキャラクターたちの限定描き下ろしデザインを使用し、コラボ駅弁やグッズなどが展開される期間限定のキャンペーン。
期間中は、コジコジが「じゃあ全部 全部一番好き」とつい言ってしまうようなオリジナルメニューを詰め込んだ「コジコジ駅弁」が登場。パッケージデザイン、箸袋、お品書きは本キャンペーン限定のオリジナル仕様で、ノベルティとして「オリジナルクリアファイル（全5種）」もランダムで1枚封入される。
また、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズも用意。個性豊かなキャラクターたちがデザインされた「トレーディングアクリルキーホルダー」や「マスコット『電車ごっこ』カラビナ付き」、「エコマルシェバッグ」、「ハンドタオル」、「ラゲッジタグ」などがそろう。
さらに、「おむすび（しば漬け）」や「ローストチキンサンド（和風オニオンソース）」、「マフィン りんごとキャラメル」などの、各キャラクターをイメージした商品が展開されるほか、サントリー飲料を2本購入した人は数量限定の「オリジナルコジコジ缶バッジ」がもらえる。
【写真】コジコジ尽くしでかわいい！ コラボ駅弁に付属するノベルティ
■限定描き下ろしデザインを使用
今回JR東海リテイリング・プラスにより開催される「まる子とコジコジコラボキャンペーン ーちょっといい旅はじまるよ。―」は、駅や電車の中で楽しむキャラクターたちの限定描き下ろしデザインを使用し、コラボ駅弁やグッズなどが展開される期間限定のキャンペーン。
また、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズも用意。個性豊かなキャラクターたちがデザインされた「トレーディングアクリルキーホルダー」や「マスコット『電車ごっこ』カラビナ付き」、「エコマルシェバッグ」、「ハンドタオル」、「ラゲッジタグ」などがそろう。
さらに、「おむすび（しば漬け）」や「ローストチキンサンド（和風オニオンソース）」、「マフィン りんごとキャラメル」などの、各キャラクターをイメージした商品が展開されるほか、サントリー飲料を2本購入した人は数量限定の「オリジナルコジコジ缶バッジ」がもらえる。