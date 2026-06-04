「ちいかわらんど」越谷レイクタウン店、6．19誕生！ 「二日酔いマスコット」など新商品用意
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』のオフィシャルショップ「ちいかわらんど 越谷レイクタウン店」が、6月19日（金）にグランドオープンする。
【写真】「ちょっと酔ったよマスコット」もかわいいｗ 『ちいかわ』新商品一覧
■オープン記念スタンプも用意
「ちいかわらんど」は、2021年8月に原宿店と大阪梅田店がオープンし、連日たくさんのファンが利用する人気のオフィシャルショップ。2022年6月には福岡パルコ店、7月には京都四条河原町店を2ヵ月連続でオープン。さらに9月には、東京駅一番街 東京キャラクターストリートに、「ちいかわらんどTOKYO Station」をオープンさせてきた。
そして今回グランドオープンする「ちいかわらんど 越谷レイクタウン店」は、「ちいかわらんど」16店目の店舗。イオンレイクタウンmoriの3階に位置するという。
同日発売の新商品として、ウィスキーボンボンを食べるエピソードが基になった「ちょっと酔ったよマスコット」「二日酔いマスコット」が登場。
そのほか、ランダムのフィギュアや、「Chiikawa Baby」のおくるみ箸置き、布にも貼れるアルファベットなクリアシールなどもラインナップとなっている。
購入特典も数量限定で用意され、買い物をした人全員に「ホログラムステッカー」をプレゼント。また、3300円以上購入すると「ホログラム缶バッジ（非売品）」、5500円以上購入すると「ホログラム缶バッジ（非売品）」がもらえる（価格は税込）。
オープン記念スタンプの設置も行うそうなので、来店したら要チェックだ。
【写真】「ちょっと酔ったよマスコット」もかわいいｗ 『ちいかわ』新商品一覧
■オープン記念スタンプも用意
「ちいかわらんど」は、2021年8月に原宿店と大阪梅田店がオープンし、連日たくさんのファンが利用する人気のオフィシャルショップ。2022年6月には福岡パルコ店、7月には京都四条河原町店を2ヵ月連続でオープン。さらに9月には、東京駅一番街 東京キャラクターストリートに、「ちいかわらんどTOKYO Station」をオープンさせてきた。
同日発売の新商品として、ウィスキーボンボンを食べるエピソードが基になった「ちょっと酔ったよマスコット」「二日酔いマスコット」が登場。
そのほか、ランダムのフィギュアや、「Chiikawa Baby」のおくるみ箸置き、布にも貼れるアルファベットなクリアシールなどもラインナップとなっている。
購入特典も数量限定で用意され、買い物をした人全員に「ホログラムステッカー」をプレゼント。また、3300円以上購入すると「ホログラム缶バッジ（非売品）」、5500円以上購入すると「ホログラム缶バッジ（非売品）」がもらえる（価格は税込）。
オープン記念スタンプの設置も行うそうなので、来店したら要チェックだ。