今週末、群馬県草津町に星野リゾートの温泉旅館ブランド「界 草津」がオープンするのを前に４日、報道陣向けの内覧会が開かれ、客室や温泉などがお披露目されました。

６月７日、草津温泉にオープンする「界 草津」。国内外で宿泊事業などを手がける星野リゾートが展開する、温泉旅館ブランド「界」の２４カ所目の施設です。敷地面積は約１１万１８００平方メートルで、「界」の施設としては最大規模を誇ります。

コンセプトは、「トンネルがつなぐ木立の湯宿と温泉街」です。草津白根山の麓に広がる高台に位置し、自然に囲まれた宿泊エリアと、にぎやかな草津温泉街を宿泊者専用のトンネルで結ぶ独自の構造が特徴です。９４ある客室は、群馬の絹文化にちなんだ「シルクアート」をイメージし、山並みを見渡せる露天風呂付きの客室も備えています。

また大浴場は、草津温泉の豊富な湯の恵を感じられる、２種類の源泉を満喫することができます。さらに食事は、草津温泉の湯畑と湯もみをイメージした「花豆味噌とイノシシのリエット」をはじめ、群馬の豊かな食の魅力を引き出したメニューが用意されています。

このほか、木製の座繰り機を使って繭から糸をひく体験もでき、地域の文化や歴史に触れることができます。

「界 草津」は６月７日にオープンします。