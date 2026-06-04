「美女たちと悲しみを紛らわす」Ｗ杯メンバー衝撃落選のMF、セレブが集まる人気スポットで派手なパーティー「女性たちが群がっていた」と目撃証言
イングランド代表のワールドカップメンバーから落選した24歳のMFが、憂さを晴らしているようだ。
イギリスメディア『THE Sun』は、「チェルシーのスター、コール・パーマーが衝撃的な落選後、仲間との休暇で『ラブ・アイランド』の美女たちと悲しみを紛らわす」と見出しを打ち、その動向を報じた。
同メディアによると、パーマーは水曜日の夜、イビサ島のセレブが集まる人気スポット「オーシャン・ビーチ」で、友人らとパーティーを開いているところを目撃された。
インフルエンサーのオリビア・ホルダーと約１年間、交際しているパーマーだが、彼のグループにはリアリティ番組『ラブ・アイランド』に出演するミーガン・ムーアとその友人たちも合流していたという。
現場に居合わせた目撃者は、酒が飛び交うパーティで「彼の周りには女性たちが群がっていて、ミーガンとコールは笑いながら冗談を言い合っていました」と証言している。
代表落選の報を受けた直後、パーマーは恋人のホルダーと極秘旅行に出かけていたと、関係者は『THE Sun』に明かしている。
「ハリー・マグワイアやフィル・フォーデンといった他の選手たちと同様、メンバーに入れなかったことは、コールにとって大きな打撃でした。それは受け入れがたい事実だったのです。当然ながら、彼らはサッカーのために生きており、ワールドカップで国を代表することは誰もが望むことです。コールは気持ちを切り替えるため、すぐにオリビアと休暇に出かけました。トレーニングに戻る前に休暇を楽しむことでしょう」
パーマーの落選は、イングランド代表のメンバー発表における最大の話題の１つだった。彼の少年時代のヒーローであるウェイン・ルーニーでさえ驚き、ファンからは“素晴らしいプレーを生み出す選手がなぜ外されたのか”と疑問の声が上がっていた。
なお、落選後に休暇を取っているのはパーマーだけではない。フォーデンは長年の恋人であるレベッカ・クック、子どもたちと共にバカンスを楽しんでいる。
マグワイアは解説者としての役割を準備しているようだ。『The Athletic』によると、ワールドカップではガリー・リネカー、アラン・シアラー、マイカ・リチャーズによる人気ポッドキャストがテレビ番組化される『The Rest is Football』に出演する見込みだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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イギリスメディア『THE Sun』は、「チェルシーのスター、コール・パーマーが衝撃的な落選後、仲間との休暇で『ラブ・アイランド』の美女たちと悲しみを紛らわす」と見出しを打ち、その動向を報じた。
同メディアによると、パーマーは水曜日の夜、イビサ島のセレブが集まる人気スポット「オーシャン・ビーチ」で、友人らとパーティーを開いているところを目撃された。
現場に居合わせた目撃者は、酒が飛び交うパーティで「彼の周りには女性たちが群がっていて、ミーガンとコールは笑いながら冗談を言い合っていました」と証言している。
代表落選の報を受けた直後、パーマーは恋人のホルダーと極秘旅行に出かけていたと、関係者は『THE Sun』に明かしている。
「ハリー・マグワイアやフィル・フォーデンといった他の選手たちと同様、メンバーに入れなかったことは、コールにとって大きな打撃でした。それは受け入れがたい事実だったのです。当然ながら、彼らはサッカーのために生きており、ワールドカップで国を代表することは誰もが望むことです。コールは気持ちを切り替えるため、すぐにオリビアと休暇に出かけました。トレーニングに戻る前に休暇を楽しむことでしょう」
パーマーの落選は、イングランド代表のメンバー発表における最大の話題の１つだった。彼の少年時代のヒーローであるウェイン・ルーニーでさえ驚き、ファンからは“素晴らしいプレーを生み出す選手がなぜ外されたのか”と疑問の声が上がっていた。
なお、落選後に休暇を取っているのはパーマーだけではない。フォーデンは長年の恋人であるレベッカ・クック、子どもたちと共にバカンスを楽しんでいる。
マグワイアは解説者としての役割を準備しているようだ。『The Athletic』によると、ワールドカップではガリー・リネカー、アラン・シアラー、マイカ・リチャーズによる人気ポッドキャストがテレビ番組化される『The Rest is Football』に出演する見込みだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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