リバプールDFコナテ、ジョタさんや父の死で鬱状態だったことを明かす「『稼いでいるのに』って理解してくれない話をよく聞くが…」
リバプールDFイブラヒマ・コナテがフランスのラジオ局『フランス・アンテル』で、今シーズン鬱状態だったことを明らかにした。
コナテは今季もリバプールの主軸として、49試合の先発を含む公式戦51試合に出場した。だが、開幕前にチームメイトのディエゴ・ジョタさんが交通事故で急逝する悲劇と向き合わなければいけなかった。「打ちのめされた。そのときは他のことに興味を持てなかった」と当時を振り返っている。
また、「サッカーに戻るしか選択肢がなかった。僕らは毎月給料を支払ってくれるクラブの従業員だし、義務がある。彼と彼の家族のため、そして自分自身のためにもピッチに戻ってプレーするしかなかった」と辛い心情を明かした。
さらに1月には父親が逝去。「これらの悲劇的な出来事はすべてがすぐに発生し、持ち堪えたと思った瞬間にまた別のことが起きてしまった」。そうした悲劇が重なるなかで、鬱状態になったという。
コナテは他のサッカー選手も同様の状態になりうることを示しながら、「ファンや外部の人々が『大金を稼いでいるのに』って理解してくれないという話をよく聞くが、それは間違いだ。そんなことを言うべきではない」と強調。「鬱病は個人的な問題であり、心の奥底にあるもの。鬱状態になると心から始まり、脳へと広がり、全身を支配してしまう」とサッカー選手にとっても深刻な問題であることを主張した。
その上で「誰に相談すればいいか分からずすべてを自分の中に抑えていた。僕がみなさんに伝えたいアドバイスだ。落ち込んだり何か問題を抱えたりしたときは周りの人に話すべきだ」とコナテ。「それは助けになって良い影響を与えるはずだ。僕は話さずすべてを胸に秘めてしまった」と自身の体験を交えながら、同じ悩みを抱える人に助言を送った。
コナテは今季もリバプールの主軸として、49試合の先発を含む公式戦51試合に出場した。だが、開幕前にチームメイトのディエゴ・ジョタさんが交通事故で急逝する悲劇と向き合わなければいけなかった。「打ちのめされた。そのときは他のことに興味を持てなかった」と当時を振り返っている。
さらに1月には父親が逝去。「これらの悲劇的な出来事はすべてがすぐに発生し、持ち堪えたと思った瞬間にまた別のことが起きてしまった」。そうした悲劇が重なるなかで、鬱状態になったという。
コナテは他のサッカー選手も同様の状態になりうることを示しながら、「ファンや外部の人々が『大金を稼いでいるのに』って理解してくれないという話をよく聞くが、それは間違いだ。そんなことを言うべきではない」と強調。「鬱病は個人的な問題であり、心の奥底にあるもの。鬱状態になると心から始まり、脳へと広がり、全身を支配してしまう」とサッカー選手にとっても深刻な問題であることを主張した。
その上で「誰に相談すればいいか分からずすべてを自分の中に抑えていた。僕がみなさんに伝えたいアドバイスだ。落ち込んだり何か問題を抱えたりしたときは周りの人に話すべきだ」とコナテ。「それは助けになって良い影響を与えるはずだ。僕は話さずすべてを胸に秘めてしまった」と自身の体験を交えながら、同じ悩みを抱える人に助言を送った。