大手カード会社を装ったメールにご注意ください。

先月、山形市に住む５０代の男性が電子マネーおよそ５万円分をだまし取られる詐欺被害に遭いました。

警察によりますと、先月上旬、山形市に住む５０代の男性のスマートフォンに『楽天カード』を名乗るメールが届きました。

メールには「【重要】楽天カードご請求金額のお支払いについて（２０２６年４月分）」という件名のもと、「４月分の料金が、登録済みの口座から自動引き落としされなかったため、ＰａｙＰａｙで入金してください」と書かれていました。

男性は、普段から楽天カードを利用していたためこのメールを信用し、メールに添付された「決済手続き」のリンクを押したところ、ＰａｙＰａｙアプリが開いて決済画面が表示されたため、請求金額分の電子マネーを送金したということです。

その後、楽天カードの会社から利用料金請求の電話があり、ＰａｙＰａｙで支払ったことを説明したところ、詐欺を指摘され被害が明らかになりました。

警察では、「楽天カード」や「ＰａｙＰａｙ」を名乗る手口の詐欺が多く発生しているとし、メールなどで金銭の請求が届いた場合は注意し、直ちに支払わずに内容を確認するよう呼びかけています。