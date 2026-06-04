アイメイク、気づくとにじんでない？初夏に増える“大人の目元崩れ問題”
汗や湿気が気になり始める初夏。朝はきれいに仕上がっていたはずなのに、午後になるとアイラインがにじんだり、目の下がうっすら暗く見えたりすることありませんか？気温や湿度が上がるこの時期は、目元メイクが崩れやすい季節。特に大人世代は、崩れを防ごうとして工程を増やしすぎることで、かえってヨレが目立ってしまうこともあります。
そもそも“崩れにくそうな目元”を作りすぎていないか
目元を印象的に見せようとして、アイシャドウやアイラインを重ねていませんか？目元はまばたきや皮脂の影響を受けやすいパーツ。工程が増えるほど、崩れたときの修正も難しくなります。
最近は、しっかり作り込むよりも軽やかに仕上げるメイクが主流。初夏は“薄く重ねる”くらいの方が、時間が経ってもきれいに見えやすくなります。
“下まぶたメイク”を盛りすぎていないか
涙袋メイクや下まぶたの陰影づくりは人気ですが、その分だけ崩れたときの影響も大きくなるのが現実です。にじみやヨレが下まぶたに広がると、疲れた印象やくすんだ印象につながることも。
目元全体を盛るのではなく、ポイントを絞る意識の方が、大人世代には自然になじみやすくなります。
“直し方”でも差が出る
目元の崩れに気づくと、その上からアイラインやアイシャドウを足したくなります。ただ、そのまま重ねると厚みが増し、さらにヨレやすくなることも。まずは綿棒でにじみを整え、余分な皮脂を軽くオフ。その後、必要な部分だけを補う方が自然に仕上がります。
初夏のアイメイクは“崩れても汚く見えないこと”を意識するのがポイントです。工程を増やしすぎず、まずは整える。そのひと工夫が、夕方の目元を軽やかに見せてくれます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はヘア＆メイクアップアーティストなどの一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
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