メ～テレ（名古屋テレビ）

教師による児童の盗撮画像共有事件で、グループのメンバーだった名古屋市の元小学校教師に判決です。所持したとされる画像の一部は「AI」を使って作られていました。裁判所は、どのような判断を下したのでしょうか。

裁判官:最後に何か言っておきたいことがあれば述べてください。

「私のしたことは愚かで稚拙で、到底許されないことです。教育現場全体、本件にかかわったすべての方々に深くお詫び申し上げます」

4日に名古屋地裁で開かれた、名古屋市の元小学校教師・水藤翔太被告(35)の裁判。

水藤被告は、教師による盗撮画像共有グループのメンバー。

一連の事件では、着替え中の女子児童を盗撮し、秘匿性の高いアプリで共有していたなどとして、これまでに教師7人が摘発されました。

このうち水藤被告は、わいせつな画像を所持した「児童買春・ポルノ禁止法違反」の罪などにも問われています。

水藤被告は、実在の児童の写真をもとにして、AIによって作られたわいせつ画像を所持していたとされています。

「検察は起訴にあたり、全国で初めて、AIで加工した画像に児童ポルノ禁止法違反を適用しました。初めて下される司法の判断に、多くの人が傍聴券を求めて列をつくっています」(梅野凌矢 記者)

「AIを利用する側の心構えが変わったりとか、だいぶ重大な裁判になるのでは」(傍聴券に並んだ人)

「19歳と17歳の孫がいる。恐ろしい世の中だね」(傍聴券に並んだ人)

今回メ～テレは、刑法を専門とする名古屋学院大学の鈴木一永准教授と裁判を傍聴しました。

「顔は実在ということだが、身体が違う場合に、全体として実在する児童の児童ポルノであると認められるか、実在性が認められるかがポイント」(鈴木准教授)

懲役3年6カ月の実刑判決

そして、注目の判決。

白いシャツに身を包み、まっすぐ前を見つめる水藤被告に対し、裁判官は…。

「被告人を懲役3年6カ月に処する」

名古屋地裁は「承認欲求を満たすための犯行で、酌量の余地はない」と指摘しました。

そして、実在する児童の顔を元にAIで作成されたわいせつな画像の所持の罪については…。

「体はAIによって描写されたものだが、顔やポーズは実在する児童のものである」「一般人が見れば裸の画像と誤信するに足りうる精巧なものであり、極めて卑劣で悪質」(裁判官)

名古屋地裁は、AIで作られた画像についても「児童ポルノである」として、その罪を認定しました。

AIが犯罪にも悪用される今の社会。

今回の名古屋地裁の判断を、名古屋学院大学の鈴木一永准教授はこう評価します。

「認めるのは難しいかなと私は思っていた。裁判所としても、AIという新しい技術が出てきて、それを使った新しい形の犯罪が出てくるということで、それに対応するように判断したのかなと」

「裸の部分がAIで作ったものでも『児童ポルノ』だということになった。類似する事件はたくさんあると思うので、そういう動向に影響を与えると思う」