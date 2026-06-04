＜SATANIC CARNIVAL＞のスピンオフイベント＜SATANIC PARTY＞が11月1日、東京・渋谷Spotify O-EASTで開催されることが発表となった。

＜SATANIC PARTY＞は2022年、＜SATANIC＞の新イベントとして＜SATANIC CARNIVAL＞との親和性を高めると同時に、音楽シーンの新たな価値観創出を目指してスタート。シーンの次世代を担う若手バンドをはじめ、ライブハウスの最前線で活動する現場主義の実力派バンドや、若い世代からの支持が高いバンドなどがラインナップされてきた。

過去4回開催された＜SATANIC PARTY＞は2025年にソールドアウトを記録。5回目となる2026年も次世代を担うバンドたちが集結する予定だ。出演者は後日改めて発表される。

■＜SATANIC PARTY 2026＞

11月1日(日) 東京・渋谷 Spotify O-EAST

※出演者等の詳細は後日発表

■＜SATANIC CARNIVAL’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

物販/フードエリアopen9:00｜ライブ観覧エリアopen10:00｜start11:00 (予定)

【6月6日出演】

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

【6月7日出演】

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

▼チケット

2日通し券 21,000円｜1日券 11,000円