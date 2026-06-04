5月31日の岡山戦で中指を立てる行為を確認、制裁金と厳重注意の処分も

J1の浦和レッズは6月4日、オナイウ阿道によるサポーターへの侮辱的行為に対する処分を発表した。

5月31日にJFE晴れの国スタジアムで行われた明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド第1戦のファジアーノ岡山戦において、オナイウが浦和レッズサポーターへ向けて中指を立てる侮辱的行為を行ったことが確認されていた。

クラブは6月2日に堀之内スポーツダイレクター（SD）が本人との面談を実施した。オナイウは自身の行為に対する深い反省とともに、多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことへの謝罪の意を示した。しかし、クラブは当該行為がいかなる状況であっても許容されるものではなく、浦和レッズ理念ならびに浦和レッズ選手理念に反するものであるとともに、スポーツマンシップに反する行為であると判断。明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド第2戦の1試合出場自粛、制裁金、厳重注意の処分を科すことを決定した。

クラブを通じてオナイウは「私の行為は、いかなる理由があったとしても許されるものではありません」と謝罪した上で、「クラブからの処分を真摯に受け止めるとともに、自身の行動をあらためて見つめ直し、今後はより責任ある行動を心掛け、チームのために全力を尽くしてまいります」と決意を口にした。（FOOTBALL ZONE編集部）