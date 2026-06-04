◇男子ゴルフツアー BMWツアー選手権森ビル杯第1日（2026年6月4日 茨城県 宍戸ヒルズCC西C＝7431ヤード、パー70）

ツアー1勝の阿久津未来也（31＝フリー）が6バーディー、1ボギーの65をマークし単独首位に立った。

難関コース宍戸を攻略した阿久津は「風が強かったので、グリーンのセンターに乗せて、パットを頑張ろうとマネジメントを意識した。ミドルパットが入ってくれた」と胸を張った。

3番から3連続バーディーで波に乗ると、9番は残り220ヤード以上の第2打をピン奥2メートルにつけてバーディー。難しいホールが続く後半も1アンダーでまとめた。

プロアマ戦が中止になった前日は「気分転換に髪を切って」栃木の実家に帰省。「じいちゃん、ばあちゃんと3時間くらい話をして」リラックスした時間を過ごした。練習はインドアでショットの感覚を確かめたが、リフレッシュを優先した。

ちょうど1年前、ミズノ・オープンでツアー初優勝を飾った31歳。前回大会で堀川未来夢と蝉川泰果のプレーオフを観戦。「来年はあの舞台に立ちたい」とメジャーでの優勝争いを思い描いた。

その誓いを現実にするチャンスが訪れた。「どの大会でも勝ちたいけど、それがメジャーだったら嬉しい」と視線を上げた。