高市首相は４日の衆院予算委員会で、食料品を対象にした２年間限定の消費税減税について、秋に想定される臨時国会に関連法案を提出する方針を表明した。

政府と与野党による社会保障国民会議で夏に結論が出れば、「次の国会で、できるだけ早く改正案を出したい」と述べた。

国民会議は、今月下旬の中間取りまとめを目指している。首相は食料品の消費税減税に関する具体的な税率や実施時期に関し、「諸課題の克服に向けた検討を進めている状況だ。私が結論を先取りはしない」と明言を避けた。政府内では、来年４月から１％とする案が有力になっている。

食料品の消費税率引き下げを巡り、税率１０％の外食や、消費税納付が免除されている小規模事業者の農家などへの影響が懸念されている。首相は「政府として頭の体操をする。しっかり支えていく段階にある」と述べ、支援策を検討する考えを示した。

一方で、２月の衆院選で２年間の食料品消費税ゼロに向けた検討加速を自民党の公約に掲げたことに言及し、「公約を実現したいという強い思いを持っている」と強調した。

２０２６年度補正予算案は４日の衆院本会議で、自民と日本維新の会の与党に加え、野党の国民民主党とチームみらいが賛成して可決され、衆院を通過した。中道改革連合、参政、共産各党は反対した。

補正予算案は一般会計の総額が３兆１１３５億円で、ガソリン代などの燃料費補助に使用する新たな「中東情勢等対応予備費」に２兆５０００億円を計上した。使途を限定しない一般の予備費には５１３５億円を盛り込み、７〜９月の電気・ガス料金の補助で取り崩した分を穴埋めする。

５日には参院予算委で質疑と採決を行い、同日の参院本会議で可決、成立する見通しだ。