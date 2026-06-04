歌手で俳優の香取慎吾（４９）が４日、都内でマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（１２日公開）のジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに登場した。

香取は紺色のジャケット姿で登場。曲に合わせてマイケルをほうふつとさせるターンやポーズも決め、ノリノリで盛り上げた。レッドカーペットを歩いた後、マイケル・ジャクソンのおい・ジャファー・ジャクソンらとステージイベントにも登場。香取は「もう興奮しています。みんな、映画『Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル』最高！」と呼びかけ、「マイケルにはたくさんのことを教わって僕もステージで歌っている。今日という日を迎えられて感謝してます。ありがとう」と笑顔だった。

香取にとってマイケルは子供の頃からの憧れの存在。「１９８８年、僕が１０歳の時に東京ドームのライブを最前列で見させてもらっているんですよ。いいでしょ」と得意げな表情で明かした。

続けて「その時にステージのマイケルと目があって、僕がやりたいことはこれなんだ、こうやってマイケルのようにステージで輝きたい、そして輝かせたい。そう思ってから僕も東京ドームでライブできるようになって、その後に２００６年に僕らの番組にマイケルがゲストとしてきてくれた。とんでもないサプライズを受けました」と熱弁。「直接会ったマイケルは想像以上に大きくて、愛にあふれていて、優しくて、僕にとってとても大切なマイケル・ジャクソン」とうなずいた。

香取はマイケル役を演じたジャファーに花束も渡した。香取は映画について「マイケルに会えました！」と大興奮。「もう本当に感動したし興奮したし、マイケル・ジャクソンが教えてくれた興奮、感動、これをまた呼び起こした感じがしました。本当にみなさんに感謝しています」と感謝し、観客へ「そして多くの人に見てほしい、最高！」と呼びかけた。